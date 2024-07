Anbi, D’Eramo: dopo tanti anni siamo tornati a pianificare opere utili per gestione acqua. VIDEOINTERVISTA

Roma - Partiamo da un dato: manifestazioni, eventi come questi servono per approfondire, per riflettere, per pianificare, per ascoltare, per programmare. Ed è questo un po quello che abbiamo fatto in questi due anni, del resto. Abbiamo dato da subito una linea ben chiara e ben precisa. Da una parte gestire l'emergenza stando a fianco alle nostre aziende che hanno subito danni e cercare di sostenerle rispetto a tutto quello che possiamo mettere in campo. Però dall'altra la grande necessità di dare una visione strategica di interventi infrastrutturali su tutto il territorio nazionale, che siano di aiuto, di sostegno alla agricoltura e alle nostre aziende. Ed è quello che questo Governo ha fatto. Proprio ieri il Ministro Salvini ha annunciato quasi un miliardo di interventi per quanto riguarda le infrastrutture nel settore idrico e quindi dell'acqua. 102 milioni per la rimodulazione di un fondo che abbiamo portato avanti come Masaf. Quindi finalmente dopo tanti anni si è tornato a programmare, a pianificare, a progettare e a individuare quelle opere utili e necessarie regione per regione, territorio per territorio. Del resto l'acqua è un elemento assolutamente centrale per continuare a sostenere la nostra politica che riguarda la sovranità alimentare e la sicurezza alimentare del nostro Paese".

Così ad AGRICOLAE Luigi D'Eramo, sottosegretario Masaf, a margine dell'assemblea annuale Anbi a Roma.