Anbi E. Romagna. Alluvione, donazione solidale a Faenza: 4 idrovore ai Consorzi di bonifica dalla Uila

Sala gremita presso la Centrale 3 del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale a Faenza (Ra) dove questa mattina sono state consegnate quattro pompe idrovore che la Uila ha donato ai consorzi di bonifica associati ad ANBI Emilia Romagna : Romagna Occidentale, Romagna, Renana e Pianura di Ferrara. La donazione è frutto di una sottoscrizione che proprio Uila ha lanciato durante l’alluvione del Maggio scorso che in due occasioni ha gravemente e tragicamente colpito queste aree e più in generale l’Italia centro settentrionale. Alla presenza delle donne e degli uomini della bonifica che si sono prodigati a tempo pieno per allontanare le acque dalle zone colpite sono intervenuti i presidenti dei Consorzi che hanno ricevuto la donazione, il presidente di Uila Stefano Mantegazza, il presidente nazionale di ANBI e ANBI ER Francesco Vincenzi,il direttore generale Massimo Gargano e all’Assessore all’Agricoltura dell’Emilia Romagna Alessio Mammi oltre ai vertici e rappresentanti delle associazioni agricole, tra cui Nicola Bertinelli presidente di Coldiretti e Cristiano Fini di CIA. “Un gesto solidale che mostra quanto in questi momenti sia fondamentale la collaborazione e la condivisione del bene comune – ha commentato il presidente di ANBI Francesco Vincenzi -Ringraziamo di cuore la Uila, il suo presidente Mantegazza e tutti coloro che hanno sottoscritto questa donazione solidale che mostra al contempo quanto gli uomini di questi consorzi di bonifica si siano instancabilmente prodigati per mettere in sicurezza il territorio in uno dei momenti più tragici della nostra storia”