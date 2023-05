Anbi Emilia Romagna: Al via la Settimana della Bonifica 2023 alla scoperta dell’Acqua come risorsa di vita e di coesione sociale

I Consorzi di bonifica in Emilia Romagna svolgono dalla loro nascita un ruolo fondamentale nella gestione e regolazione delle acque, ma in quest’ultima decade soprattutto, gli effetti sempre più tangibili del cambiamento del clima in corso, li hanno visti costantemente all’opera - sia nelle fasi di eccesso di livelli di risorsa idrica che generano casi di piena alluvionale e sia nei sempre più prolungati periodi siccitosi che stanno caratterizzando la pianura padana. Lo sforzo è continuo nel mantenere un equilibrio ambientale, economico-agricolo e sociale stabile in grado di assicurare l’acqua quando serve e di scolarla e conservarla quando ne cade troppa; una funzione oggi più che mai indispensabile per i nostri territori che molte volte si trovano a fronteggiare crisi di non semplice soluzione. I Consorzi dunque sono nei fatti uno strumento operativo molto dinamico e polifunzionale capaci di incrementare la capacità di adattamento nelle diverse aree della regione Emilia Romagna che presentano differenti caratteristiche idro morfologiche. E proprio per scoprire e conoscere meglio il ruolo, i valori e al contempo anche i suggestivi paesaggi in cui operano i consorzi quotidianamente la “ Settimana della Bonifica 2023 Acqua, risorsa di vita e coesione sociale” consentirà una vasta ed approfondita panoramica generale in tutti i comprensori di bonifica dell’Emilia Romagna. Biciclettate, mostre tematiche, concorsi, apertura degli impianti e visite guidate alla scoperta delle cattedrali dell’acqua e dei maestosi impianti idrovori governati dagli stessi Consorzi; questi ed altri ancora saranno gli appuntamenti che scandiranno un calendario di attività di conoscenza e approfondimento con l'ambizione di coinvolgere il maggior numero di persone possibile dal 13 al 21 di maggio. Un programma ( www.anbiemiliaromagna.it ) davvero nutrito di workshop e meeting per presentare le opere realizzate ed i nuovi progetti per la gestione consapevole e virtuosa dell'acqua su tutto il territorio regionale. L'occasione sarà propizia per comprendere al meglio quali sono oggi e quali saranno in futuro le possibili ripercussioni nel nostro comprensorio e più in generale nel paese degli effetti dei mutamenti del clima, lo stato e la disponibilità delle risorse idriche, in particolare di quelle irrigue, da cui dipende l’85% del Made in Italy agroalimentare e che vale 538 miliardi di euro, pari al 25% del Pil occupando 3.8 milioni di persone nelle diverse filiere produttive. Dopo il difficile momento dovuto all'emergenza climatica che ha colpito duramente la Romagna, il programma, come sempre articolato fin da questo primo week-end, riprende il rapporto con il mondo dei più giovani per conoscere il territorio, valorizzando il lavoro di quanti quotidianamente ne garantiscono la sicurezza idrogeologica e lo sviluppo di un’attività fondamentale come l’agricoltura. "Acqua, risorsa di vita e di coesione sociale" è il tema portante scelto quest'anno, l'acqua è l'elemento primario attorno a cui, da sempre, si riuniscono le comunità. Oggi su di essa convergono molteplici interessi (potabile, irriguo, energetico ambientale turistico e social) ed è proprio l'accresciuta consapevolezza dei suoi limiti che la rende ancora più preziosa. Il tema mette al centro l'elemento vitale per l'uomo gli animali e l'ambiente e come bene produttivo in campo agricolo ed energetico, ed è per questo che crediamo sia doveroso impegnarci insieme affinché le istituzioni ed i cittadini colgano ancora di più l'importanza dei Consorzi di bonifica e la loro gestione della risorsa acqua e suolo. Grazie anche ai finanziamenti regionali, nazionali ed europei si è dato avvio ad un programma di interventi per il potenziamento dell’intero sistema di bonifica (canali, manufatti ed impianti idrovori) che sancisce di fatto una nuova fase della bonifica dove fondamentali sono le sinergie, gli accordi con gli Enti locali e Associazioni del territorio.