Anbi, Figliuolo: con Consorzi collaborazione fruttuosa. Ora lavorare su difesa territori. VIDEOINTERVISTA

“I consorzi un ruolo lo hanno avuto nella prima fase in emergenza e poi per ciò che riguarda l'Emilia Romagna e parte di Toscana e Marche, mi riferisco all'emergenza del maggio 2023, sostanzialmente anche nel processo di ricostruzione. Noi come struttura commissariale ci avvaliamo dei consorzi anche come soggetti attuatori. Adesso stiamo affidando numerosi interventi anche nell'ambito del PNRR, parliamo di oltre un centinaio di milioni di euro. Quindi ritengo che la collaborazione sia molto fruttuosa, anche perché i consorzi hanno professionalità sia in campo amministrativo sia in campo tecnico e rappresentano un assetto molto efficiente per ciò che riguarda gli obiettivi della ricostruzione.”

Così il generale Figliuolo, Commissario straordinario alla ricostruzione E.Romagna-Marche-Toscana, a margine dell’Assemblea Anbi a Roma.

“Sostanzialmente noi dobbiamo porre in essere delle azioni di difesa del territorio che vadano a mitigare oramai questi eventi che non sono più eccezionali, non dico che sono normali, ma che hanno dei tempi di occorrenza molto più bassi rispetto a prima. Quindi ci stiamo attrezzando.

Nel nostro caso ho parlato proprio dei piani speciali, la cui base è relativa al piano speciale del dissesto idrogeologico che vedrà appunto un nuovo assetto del territorio non solo come opere infrastrutturali ma anche come attività di tipo immateriale cioè nuova regolamentazione di quello che è l'assetto del territorio.”