Anbi, Fini: cabina di regia unica per programmare interventi e infrastrutture. VIDEOINTERVISTA

Roma - “Spunti molto interessanti in questa assemblea ANBI, occorre però agire, passare dalle parole ai fatti. Noi da tempo dibattiamo sul tema legato all'acqua. Abbiamo un Italia divisa in due meteorologicamente, una crisi climatica in corso che sta mettendo in grave difficoltà le aziende agricole, e penso alla Sicilia e ai cittadini. Quindi abbiamo bisogno di intervenire con infrastrutture. Occorre una visione, occorre programmazione, occorre soprattutto una cabina di regia unica che sia in grado di programmare. Programmare infrastrutture, invasi, riutilizzo delle acque reflue. Dobbiamo mettere in campo una strategia unica per cercare di salvaguardare un bene che è preziosissimo come l'acqua. Quindi abbiamo davvero l'esigenza di mettere in campo sia politiche che risorse per affrontare questa grave crisi climatica, soprattutto sul tema della siccità e dell'alluvione.”

Così il presidente di Cia, Cristiano Fini, a margine dell’Assemblea Anbi a Roma.