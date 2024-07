Anbi, Gargano: Piano invasi Anbi-Coldiretti offre risposta a danni crisi climatica. VIDEOINTERVISTA

“Lo strutturarsi della crisi climatica che si è manifestata con il dramma del Piemonte e del Mezzogiorno, in particolare in Sicilia, trova una risposta naturale nel piano invasi che ANBI e Coldiretti hanno messo in campo e che offrono alle istituzioni. Bisogna togliere l'acqua dai territori quando è troppa, invasarla, stoccarla per averla a disposizione quando manca per l'economia, per la spesa dei cittadini, per la bellezza dell'ambiente.”

Così il direttore generale Anbi, Massimo Gargano, a margine dell’Assemblea Anbi a Roma.