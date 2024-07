Anbi, Palermo (Acea): riuso acqua tema fondamentale. Su invasi ancora tanto da fare. VIDEOINTERVISTA

“Credo che anzitutto bisogna far passare il concetto del "net zero water", ovverosia che ogni litro d'acqua deve essere riutilizzato il più possibile, il più volte possibile e da lì discendono tutta una serie di accorgimenti. Il concetto del riuso è un concetto chiave che in Italia può crescere in modo significativo. Su questo noi stiamo investendo anche con progetti pilota, anche qui vicino a Roma e crediamo che questo possa essere una delle componenti della ricetta per risolvere o quantomeno attenuare il tema. L'altro sicuramente è che le infrastrutture oggi in Italia sono sufficientemente collegate una con l'altra, per cui lo spostamento della risorsa idrica in aree diverse, anche contigue del paese, risulta sempre molto complesso. Questo non è vero per altre risorse quali il gas, l'elettricità.”

Così l’amministratore delegato Acea, Fabrizio Palermo, a margine dell’Assemblea Anbi a Roma.

“Sicuramente una riflessione sull'acqua bisogna farla. Noi collaboriamo con tutti i soggetti presenti su questi temi. Come loro noi anche siamo impegnati sul tema ad esempio dei bacini e degli invasi. Lì si può fare tanto e condivido molto delle affermazioni che sono state fatte anche oggi: c'è tutto un lavoro molto consistente di recupero di interventi non fatti in modo sufficiente negli anni passati per riutilizzare invasi e crearne anche di nuovi.”