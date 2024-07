Anbi, Piazza: in questo momento difficile consorzi di bonifica mettono loro esperienza centenaria.VIDEOINTERVISTA

Roma - "Un bellissimo momento per rappresentare anche l'importanza dell'ente che presiedo, in quanto garantisce agli operatori e ai lavoratori dei Consorzi di bonifica una forma anche integrata di welfare che con l'ente bilaterale neo costituito è una forza assoluta, per mettere in sicurezza il lavoro e quando il lavoratore è messo nelle condizioni di ben operare, ovviamente anche il ruolo dei consorzi sull'ambiente e sulla sicurezza idraulica risulta molto più utile e anche molto più efficace. Non è un momento facile. Abbiamo sentito dei grossissimi problemi nel Sud Italia, in Sicilia soprattutto addirittura la carenza d'acqua per abbeverare gli animali. All'esatto contrario, nel grande Nord, problemi assolutamente devastanti di sicurezza idraulica per le cosiddette bombe d'acqua. Su tutto questo i consorzi comunque mettono la loro esperienza centenaria di buon governo e di capacità di intervento in collaborazione con tutte le altre strutture, a cominciare dagli enti locali e la Protezione civile. E questo è fondamentale, che garantisce una sicurezza non solo diciamo produttiva e operativa ma anche a tutti i cittadini e quindi ai fruitori di tutto il territorio".

Così ad AGRICOLAE Giorgio Piazza, presidente Enpaia, a margine dell'Assemblea annuale Anbi in corso a Roma.