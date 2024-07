Anbi, Soldi (Confagricoltura): mettere in campo azioni programmatiche di lungo respiro. VIDEOINTERVISTA

Roma - “Sono delle azioni programmatiche che dobbiamo mettere in campo con misure che siano stabili e che abbiano anche caratteri di intervento multifunzionali, una parola chiave del convegno stesso dell'Assemblea, così come devono essere integrate tra di loro. Oggi dobbiamo uscire da quella che è la logica emergenziale, dobbiamo entrare in una logica di lungo respiro. Oggi si è dato anche un orizzonte temporale che è oltre i tre anni e dare una pianificazione in termini di realizzazione di nuovi bacini, di potenziamento degli esistenti e cercare di efficientare quella che è la rete di distribuzione idraulica, incentivare quelle che sono le imprese agricole. Ed anche i Consorzi di bonifica presenti sul territorio proprio per ammodernare quella che è la rete secondaria di distribuzione che arriva fino ai nostri campi. Sono tante le azioni che possono essere messe in campo. C'è bisogno però di programmazione in tal senso.”

Così Cesare Soldi, Confagricoltura, a margine dell’Assemblea Anbi a Roma.