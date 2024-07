Anbi, Tajani: Bisogna tutelare ambiente senza distruggere presenza uomo

Roma - Serve un ambientalismo pragmatico, che tuteli l’ecosistema senza distruggere l’opera e la presenza dell’uomo come ribadiremo come delegazione italiana nel Partito Popolare Europeo ad Ursula Von der Leyen; per questo alcune normative, sia in politica agricola che industriale sono per noi inaccettabili”: lo ha detto il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo a Roma nella seconda giornata dell’Assemblea ANBI.

“Il tema acqua – ha proseguito Tajani -è fondamentale per uno dei due settori portanti della nostra economia, che è l’agricoltura; per questo, la questione invasi è centrale. È necessaria una strategia europea sui bacini e siamo riusciti a far sì che Roma possa essere un punto di riferimento per l’intera area del Mediterraneo, perché la questione non può essere affrontata solo a livello nazionale. Ne abbiamo fatto una questione politica importante ed aver ottenuto il Forum Euromediterraneo dell’acqua nel 2026 è una scelta, che abbiamo fatto, perché riteniamo che il tema debba diventare anchenel Mediterraneo dobbiamo fare in modo che anche attraverso l’utilizzo dell’acqua possa esserci crescita. di politica internazionale. Ne farò un punto anche in occasione dei due G7 che guiderò: uno in Calabria sul commercio internazionale ed un altro a Pescara sulla cooperazione internazionale. Vedremo, se riusciremo con la diplomazia a convincere sia i palestinesi che israeliani, ad esempio, ad affrontare la questione dell’acqua.”