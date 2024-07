Anbi, Vincenzi: su cambiamento climatico chiediamo cambiamento culturale, serve fare prevenzione. VIDEOINTERVISTA

Roma - "Dopo questa straordinaria opportunità che l'Europa ci ha offerto col PNRR bisogna immaginarsi quello che vogliamo nel Paese del futuro, soprattutto in un tempo di cambiamenti climatici. Quello che noi diciamo da tempo è che dobbiamo agire per l'adattamento. Proprio per questo abbiamo chiesto con forza al Paese di fare un esame di coscienza su dove vogliamo andare, con una visione chiara e completa delle infrastrutture che sono necessarie per affrontare la sfida. Per noi le infrastrutture primarie sono gli invasi, invasi per la produzione di energia elettrica, gli invasi per la produzione di cibo e gli invasi per dare acqua ai nostri cittadini, che devono avere sempre la giusta quantità di acqua e soprattutto di grande qualità. Credo che questo sia una visione di futuro e passa da un aspetto culturale. L'assemblea di oggi la vogliamo chiamare un'Assemblea culturale perché occorre cambiare passo e pensare un Paese che agisca in prevenzione e non sempre in emergenza come ha fatto negli ultimi 30 anni".

Così ad AGRICOLAE Francesco Vincenzi, presidente Anbi, a margine dell'assemblea annuale in corso a Roma.