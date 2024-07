Apicoltura Piana punta alla leadership europea e nomina Federico Menetto come responsabile innovazione

Apicoltura Piana, azienda leader nella produzione di miele, annuncia l'ingresso di Federico Menetto come responsabile del percorso di innovazione, alla base del nuovo piano di sviluppo globale. Il professionista, con un background di oltre 15 anni di attività nel settore agroalimentare, vanta una comprovata esperienza nello sviluppo di prodotti innovativi e nella gestione di progetti complessi, e avrà il compito di guidare il nuovo corso di Apicoltura Piana, concentrandosi su alcuni ambiziosi obiettivi chiave:

Espansione del mercato: apertura di nuovi canali di distribuzione e definizione di partnership strategiche per ampliare la propria presenza a livello internazionale.

Affermazione come leader: diventare un punto di riferimento e un interlocutore chiave per il mondo del miele, supportando gli apicoltori nel raggiungimento di obiettivi di autorevolezza.

Per il raggiungimento di questi obiettivi verranno implementate alcune iniziative tra cui il lancio di una nuova linea di prodotti derivati dal miele, e dunque l’ampliamento del portafoglio prodotti per soddisfare le esigenze di un mercato in continua evoluzione. Si prevede anche lo sviluppo di programmi di sostenibilità ambientale, con la promozione di pratiche apistiche responsabili e definizione di standard per i Bee Farmers, nonché la collaborazione con enti di ricerca per la promozione di innovazioni nel settore apistico anche a favore degli apicoltori.

"Siamo entusiasti di avere Federico a bordo – ha commentato Massimo Mengoli, CEO di Apicoltura Piana -. La sua esperienza e la sua visione strategica sono ciò di cui abbiamo bisogno in questo momento per portare l’azienda e il nostro marchio al prossimo livello, consolidando i risultati ottenuti in 120 anni di storia".

"L’ingresso in Apicoltura Piana è per me fonte di grande soddisfazione – ha aggiunto Federico Menetto –, intendo guidare questo entusiasmante periodo di crescita lavorando con il team per implementare nuove idee e tecnologie che ci permetteranno di realizzare la visione Bee Farmers già avviata".