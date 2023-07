Apofruit, Mirco Zanotti riconfermato presidente per il triennio 2023-2025

Le recenti assemblee che si sono concluse il 3 luglio hanno rinnovato il Consiglio di Amministrazione di Apofruit che, durante la seduta del 12 luglio, ha rinnovato i vertici della cooperativa.

Alla presidenza è stato riconfermato Mirco Zanotti, che rimarrà dunque in questo ruolo fino al 2025. Per effetto della tendenziale diminuzione della base sociale, scende il numero complessivo dei consiglieri, che passa da 37 a 29. Per la zona di Cesena-Longiano sono stati eletti: Claudio Bartolini, Massimo Biondi, Gianni Muratori, Fausto Procucci, Roberta Rubboli, Marcello Zamagna, Mirco Zanotti, Lucia Cecchini (nuovo) e Riccardo Pedrini (nuovo). Per Forlì-Ravenna-Imola-Faenza sono stati riconfermati consiglieri: Gianluca Balzani, Martino Benzoni, Alberto Faggioli, Daniele Golinucci, Dario Foschini, Roberto Zardi. Per la zona Veneto entra per la prima volta Valentino Montagner. Per Bologna e Modena ci sono: Roberto Stanzani, Davide Tinti, Massimo Rigatieri (nuovo) e Lorenzo Martignoni (nuovo). Per la zona Lazio sono stati riconfermati: Davide Campoli, Andrea Contarino, Flavio Mancini, Maurizio Panzarini. Per il Metaponto e la Calabria sono consiglieri: Saverio Filippelli, Nicola Serio e Donato Antonio Sabato (nuovo). Infine, per la Puglia entrano per la prima volta Pasquale Barrasso e Adriano Cascavilla.

“Ringrazio il CdA – commenta il rieletto presidente Zanotti - per la fiducia accordatami. In questa occasione, purtroppo, si è dovuto tenere conto della tendenza, comune a tante realtà che operano in agricoltura, della sensibile riduzione della base sociale. La commissione, come illustrato nelle assemblee, ha dovuto compiere scelte non facili e il CdA è passato da 37 a 29 consiglieri. Al contempo, è stata mantenuta la rappresentanza da tutti i territori in cui è presente la cooperativa e si è continuato a proporre un utile quanto doveroso rinnovo all’interno del consiglio d’amministrazione. La nota positiva riguarda la tenuta sostanziale della superficie coltivata dai soci Apofruit, che a fronte del già citato trend in calo dei soci, soprattutto per questioni anagrafiche e di un mancato rinnovo generazionale, si mantiene piuttosto costante, attorno ai 10.000 ettari complessivi. Un sentito ringraziamento ai consiglieri uscenti per il loro contributo alle attività del CdA e a tutti coloro che hanno dato la propria disponibilità”.

Sono inoltre stati nominati i consiglieri delegati, punti di riferimento dei soci nelle diverse aree, che sono: Gianluca Balzani per la zona di Forlì-Faenza e Imola; Martino Benzoni per l’areale di San Pietro in Vincoli-Russi-Piangipane e Lavezzola; Flavio Mancini per il Lazio e la Campania; Nicola Serio per Basilicata, Calabria e Puglia. Per l’Emilia e il Triveneto il referente per i soci è stato riconfermato Vittorio Vitali, al quale sono state attribuite specifiche deleghe. Per le zone di Cesena, Longiano, Sicilia e Calabria il referente per i soci sarà il presidente di Apofruit, Mirco Zanotti.