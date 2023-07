Appuntamento con il Bio, Mammuccini (Federbio): agricoltori bio in aumento, ora lavorare su aumento consumi. VIDEOINTERVISTA

"Sono veramente dati che ci stimolano molto a progettare il futuro" - dichiara ad Agricolae Maria Grazia Mammuccini, presidente Federbio all'incontro sul biologico organizzato dall'Ismea- "perché aumentano le superfici aumentano gli operatori molto oltre il 7% , e quello che aumenta di più sono gli agricoltori bio, con l'8,9% in più. Questo è un dato che ci dice che gli agricoltori stanno scegliendo il biologico e hanno fiducia in questa direzione tra l'altro in settori come viticoltura, olivicoltura ma anche il settore della zootecnia che si sta convertendo al bio.

Occorre agire sui punti di criticità. Uno è il mercato interno, quindi lavorare per l'aumento dei consumi con campagne di comunicazione, ma poi soprattutto progettare una strategia per il futuro e utilizzare tutti gli strumenti a disposizione, come il Piano strategico nazionale della PAC e il PNRR come elementi per impostare e portare avanti questa strategia, che è contenuta nel piano d'azione che il sottosegretario D'Eramo ha presentato a suo tempo al tavolo. È il momento di costruire, avendo risorse, ma avendo anche idee strategiche per il futuro, che il piano d'azione ci deve mettere a disposizione. "