Arancia Rossa IGP, Diana: Anticipo 70% contributo regionale per acquisto succhi è ossigeno per comparto

“L’arrivo di un acconto del 70% dei fondi stanziati nel gennaio scorso dalla Regione per l’acquisto di agrumi da trasformare in succhi, da destinare a scopi umanitari e di solidarietà sociale, è una boccata d'ossigeno per gli agrumicoltori siciliani stretti nella morsa dalla siccità, che potranno così contare su un po’ di liquidità per le imprese”, lo afferma il presidente del Consorzio Arancia Rossa di Sicilia IGP Gerardo Diana.

La norma, prevista dalla legge finanziaria regionale di quest’anno, è stata pensata per sostenere il comparto agrumicolo alle prese con una persistente siccità, che colpisce l’Isola da circa un anno.

“La siccità dell’ultimo anno è una delle più gravi dell’ultimo cinquantennio e ha fatto piombare la Sicilia, unica area in Europa, in “zona rossa” per carenza di acqua al pari di Marocco e Algeria. Per questo motivo chiediamo interventi tempestivi alle istituzioni. Grazie al dirigente generale del dipartimento Agricoltura della Regione Siciliana Dario Cartabellotta per la sensibilità dimostrata. Adesso è importante che si provveda subito ai pagamenti in favore degli agrumicoltori”, conclude Diana.