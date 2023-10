Aree Boschive, Romano (Crea): con il nuovo decreto cade il doppio vincolo normativo che impediva tutela e mantenimento efficaci

"Da oramai 10-15 anni si tenta di intervenire sulla gestione del bosco cercando di alleggerire le procedure autorizzative, per dare attuazione agli interventi di gestione forestale. Questo nasce da una problematica storica: negli ultimi 50 anni l'abbandono della gestione dei boschi italiani ha portato ad uno stravolgimento del territorio forestale. Se prendiamo l'inventario del 1936 la superficie forestale oggi è aumentata del 70%".

A spiegare ad AGRICOLAE le difficoltà attuali per la efficace gestione del patrimonio silvicolo italiano è Raoul Romano, ricercatore Osservatorio Foreste Centro Politiche e bioeconomia del CREA, che analizza, nello specifico, le novità introdotte lo scorso 28 settembre, quando è stato approvato dall’aula del Senato della Repubblica il disegno di legge “Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici”. Nel decreto, in particolare, è presente un importante emendamento, a firma del senatore Luca De Carlo, riguardante il problema del “doppio vincolo forestale” che, negli ultimi anni, ha creato non solo un aggravio burocratico per la gestione forestale, ma anche il presupposto per numerosi contenziosi penali.

"Rispetto a quasi 90 anni fa siamo passati da 6 a 11 milioni di ettari di bosco. Questo comporta dei profondi cambiamenti e nello specifico, il nuovo emendamento va a intervenire su una tipologia di vincolo paesaggistico che è stata istituita prima della II Guerra Mondiale. La legge definiva le "Bellezze d'Insieme" con un approccio molto statico, visto che questi decreti istitutivi, emanati dal Ministero dei Beni Culturali negli anni '50 fino alla metà dei '60, dipingevano quasi un quadro immobile. Questo vincolo è rimasto nel tempo e ripreso dalla Legge Gasso nel 1985 e successivamente dal Codice Urbani nel 2006.

In Italia quindi esistevano lembi di bosco, circa il 40% della superficie forestale italiana, che avevano un doppio vincolo. Con la Legge Urbani il vincolo paesaggistico è stato apposto sulla totalità dei boschi italiani. Questo vincolo è ancora presente e quindi le azioni che vanno a cambiare la natura del suolo devono passare per questa verifica. Ma nelle zone in cui c'era anche l'art.136 serviva una ulteriore doppia autorizzazione, anche per semplici interventi colturali, come le potature di gestione".

Dunque era necessaria una autorizzazione paesaggistica, per il cui rilascio erano richiesti parecchi mesi. Questo vincolo assoggettava ad una autorizzazione paesaggistica ogni intervento selvicolturale al fine di non modificare o deturpare la “bella visuale, il bel panorama e le bellezze naturali”.

"Per agire sulle aree coperte dall'art.136 serve quindi una seconda autorizzazione, in caso contrario si finisce nel penale - continua Romano -. Infatti negli ultimi anni ci sono stati pesantissimi contenziosi, anche tra enti amministrativi".

L’eliminazione di questo secondo vincolo paesaggistico consente una semplificazione burocratica proprio per la manutenzione boschiva, "senza togliere alcuna tutela. Si punta ad una gestione più semplice, solo per quelle aree che cadevano nel 136: si parla dal 20 al 40% di superficie forestale di ogni regione. Questo non significa via libera ai tagli selvaggi, perché tutti i boschi sono comunque sottoposti a vincolo paesaggistico. Inoltre l'87% è sottoposta a vincolo idrogeologico e il 40% ha un vincolo ambientale. Questi tre vincoli prevedono una autorizzazione. In più, se si vogliono fare tagli a fini produttivi, è necessaria una autorizzazione regionale.

La situazione era paradossale, perché gli interventi di mantenimento boschivo non potevano essere realizzati, perché chiedendo l'autorizzazione arrivava la Sovrintendenza di turno che non concedeva il via libera", conclude Romano.