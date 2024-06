Aree interne, Piconcelli, Confagri: corso formativo Fiiaf per valorizzare territori e creare valore aggiunto. VIDEOINTERVISTA

"Il progetto formativo nasce per creare dei futuri manager d'area che siano in grado di valorizzare le tipicità dei territori e portare valore aggiunto su quelle aree che consideriamo spesso aree interne e meno sviluppate, in un'ottica di valorizzazione agronomica, enogastronomica, ma anche turistica delle produzioni. Il corso è stato ideato da Fiiaf insieme a Confagricoltura in collaborazione con l'università La Sapienza di Roma per dare questa opportunità agli studenti delle università e anche ai dirigenti confederali, nonché i funzionari di Confagricoltura ma anche a tutti i dipendenti pubblici, proprio per creare una nuova figura professionale che sia in grado di creare valore aggiunto per le aree interne, le aree montane e le aree considerate purtroppo ai margini del paese". Lo ha detto Silvia Piconcelli, area Ambiente di Confagricoltura, nel presentare il primo corso di alta formazione "Manager d'area per la valorizzazione dei borghi rurali e delle aree interne", di Fiiaf e Confagricoltura con la collaborazione dell'università La Sapienza di Roma.