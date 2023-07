Assemblea Anbi, Gargano: In Ue scelte desuete. Ora lavorare su piano invasi. Bene candidatura Italia a World Water Forum. VIDEOINTERVISTA

“Abbiamo posto una questione, in Europa non comprendiamo certe scelte che ci appaiono antiche, desuete e soprattutto sbagliate contro gli interessi dell'Europa e contro l'interesse dell'Italia. Abbiamo immaginato di proporre al Governo un piano, un piano invasi, un piano infrastrutture per raccogliere l'acqua quando è in eccesso e per averla a disposizione quando manca. E lo abbiamo fatto bene, abbiamo dimostrato di avere una capacità innovativa importante, e Goccia Verde ne è stato l'esempio.”



Così Massimo Gargano a margine dell’assemblea Anbi.

“Ci sembra che le risposte che abbiamo avuto dal Governo - dal vice ministro Bignami, dal ministro Lollobrigida e ieri dal Ministro Pichetto Fratin - vadano nella direzione giusta. Siamo poi molto soddisfatti anche per la candidatura italiana al World Water Forum che il ministro Tajani ci ha annunciato per iscritto. Voleva farlo personalmente, non c'è riuscito in virtù di quello che è accaduto ieri con l'attentato a Tel-Aviv, ma l'avrebbe fatto volentieri di persona. Ci ha fatto molto piacere annunciare che quella parte del Paese che è in ritardo, la Sicilia, trent'anni di commissariamento, sono stati superati dal suo assessore. Ci ha fatto piacere trascorrere poi un momento di gratitudine con tutti i nostri operai dell'Emilia Romagna che hanno mostrato di apprezzare la grandissima gratitudine che tutto il sistema dei Consorzi di bonifica e il Paese hanno loro mostrato.”