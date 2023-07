Assemblea Anbi, Mammi: Bene azione governo e Ismea, ma occorrono ulteriori risorse per sostegno aziende e territori. VIDEOINTERVISTA

“Avevamo subìto un durissimo colpo con le alluvioni di maggio: oltre 8000 aziende direttamente colpite e danneggiate. In quei territori si produce il 42% della produzione lorda vendibile. E il danno che abbiamo calcolato diretto alle produzioni, ma anche il dissesto idrogeologico agricolo, supererà il miliardo di euro. Però vogliamo ripartire, vogliamo risarcire tutto il danno che le imprese hanno subito.”

Così Alessio Mammi, Assessore Agricoltura Regione Emilia Romagna, a margine dell’assemblea Anbi.

“Ricostruire, ripartire più di prima e quindi abbiamo visto, e naturalmente apprezzato, il primo provvedimento: il decreto alluvioni che ha stanziato i primi 100 milioni per ristorare i danni produttivi delle aziende agricole. Adesso abbiamo bisogno di accelerare per erogare queste risorse nel modo più semplice, più rapido, più veloce. Questi 100 milioni se ne sommano poi 60 che ha deciso di stanziare l'Europa per sostenere le imprese: questi 60 milioni - e questa è la richiesta che facciamo al Governo - possono essere cofinanziati fino al 200% quindi chiediamo al Governo di mettere altri 120 milioni. Si costituirebbe un pacchetto di risorse importante per le aziende che hanno avuto perdite produttive. E poi c'è la ricostruzione, per la quale abbiamo già stanziato 20 milioni di euro di risorse come Regione, ma sulla quale chiederemo anche alle altre regioni italiane un contributo di solidarietà inserito nei loro piani di sviluppo rurale, esattamente come fu fatto qualche anno fa per il territorio del centro del centro Italia colpito dal sisma.

Si era prevista, appunto, una piccola percentuale dei piani di sviluppo rurale per devolvere alle imprese dei territori colpiti dal sisma. Stessa cosa chiediamo che venga fatta anche per la zona di Bologna della Romagna duramente colpita dalle alluvioni e dal dissesto idrogeologico. Abbiamo veramente 4000 frane da gestire, strade da ricostruire e territori a mettere in sicurezza. Quindi abbiamo bisogno di risorse e anche di un provvedimento speciale per derogare ai limiti alle regole ordinarie che non possono essere seguite per un'emergenza come questa.

Infine abbiamo bisogno di dare liquidità alle imprese. È positivo il primo intervento di Ismea: 30.000€ ad ogni singola impresa. Come Regione abbiamo messo un contributo importante anche per i nostri agri fidi per abbattere completamente i tassi di interesse e quindi aiutare insomma le nostre imprese ad avere quella liquidità che gli consenta di attraversare i prossimi mesi appunto sperando e lavorando perché le risorse, i contributi e gli indennizzi arrivino già dopo l'estate”.