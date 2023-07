Assemblea Anbi, Piraccini: territori fragili, occorrono infrastrutture. Agricoltori e tecnologia centrali per manutenzione. VIDEOINTERVISTA

“Intanto devo dire che mi sembra ormai scontato che abbiamo scoperto una fragilità dei nostri territori. Io, come indica il mio accento, vengo dalla Romagna dove veramente abbiamo toccato con mano questa fragilità di cui non eravamo coscienti: è sufficiente un evento atmosferico per quanto straordinario per mettere in ginocchio un territorio. Questo non ce lo possiamo più permettere perché i fenomeni atmosferici sono diventati sempre più estremi.”

Così Renzo Piraccini, presidente Macfrut, a margine dell’assemblea Anbi.

“Quindi quello che qualche anno fa pensavamo che non potesse mai succedere oggi purtroppo capita e anche con una certa frequenza. Questo ci fa capire che abbiamo bisogno di riprendere in mano tutto questo questo problema con delle risorse nuove e soprattutto con degli strumenti nuovi che ci permettano di realizzare quelle infrastrutture e di fare quelle opere di manutenzione che sono assolutamente indispensabili.

Poi questo è un problema molto complesso non possiamo pensare che schiacciamo un bottone, risolviamo il problema. Dobbiamo prendere coscienza che il territorio è fragile, che i primi custodi del territorio sono gli agricoltori. Quindi dobbiamo attribuire un ruolo agli agricoltori proprio in questo, come custodi del territorio. Dobbiamo evitare il degrado soprattutto delle parti collinari e montane del nostro territorio e ne abbiamo tante, ma mancano soprattutto delle infrastrutture per cercare di trattenere l'acqua.

È stato ripetuto più volte che tratteniamo solo l'11% dell'acqua piovana e questo non è accettabile. E soprattutto c'è tutta una nuova strada per cercare di utilizzare meno acqua attraverso la tecnologia, oggi è possibile e questa sicuramente è una strada che dovremo percorrere.”