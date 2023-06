Assemblea annuale ISIT (Istituto Salumi Italiani Tutelati): Cristiano Ludovici nominato nuovo Vicepresidente

Si è svolta a Roma, presso il prestigioso Palazzo Ripetta, l’assemblea annuale ISIT, Istituto Salumi Italiani Tutelati, a cui è seguita lo stesso giorno l’assemblea annuale dell'Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi (ASSICA).

Un momento di confronto importante per il comparto, alla presenza di ospiti istituzionali, che ha visto anche l’elezione del nuovo Vice Presidente dell’Istituto - Cristiano Ludovici, già referente in Giunta ISIT del Consorzio del Prosciutto Toscano DOP - che affiancherà il Presidente Lorenzo Beretta nel rappresentare i 19 Consorzi che oggi aderiscono all’Istituto e più in generale nel curare gli interessi di un comparto che è da sempre un riferimento per l’agroalimentare di qualità italiano e, nello specifico, del settore delle Indicazioni Geografiche.

“Sono da sempre un fervido sostenitore dei prodotti DOP e IGP - dichiara Cristiano Ludovici - convinto che in essi risieda il meglio del nostro settore: tradizione, territori e reputazione. Difendere e diffondere le produzioni tutelate - continua Ludovici - significa promuovere tutto il nostro sistema agroalimentare. I Consorzi sono i custodi di queste tradizioni e ISIT è la casa dove essi possono confrontarsi e fare una sintesi delle proprie posizioni. Sono onorato della fiducia accordatami dai colleghi della Giunta e dal Presidente Beretta - conclude il neo Vicepresidente - e mi impegnerò per contribuire al rafforzamento di ISIT e per aiutare i Consorzi nella loro opera di tutela e promozione.”

L’assemblea è stata occasione anche per un prezioso confronto sullo scenario attuale del settore con l’on. Paolo De Castro, Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale del Parlamento Europeo, e con Oreste Gerini, Direttore generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del Masaf, alla luce dei principali dossier in corso di definizione in ambito nazionale e comunitario e delle sfide che il comparto della salumeria sta affrontando.

In particolare, con l’On. De Castro, i Consorzi si sono allineati in merito all’iter di revisione del regolamento UE sulle Indicazioni Geografiche, ora giunto alla fase finale dei triloghi interistituzionali.

“Dopo l’ottimo ed encomiabile lavoro tecnico-politico finora svolto dall’On. De Castro e del Ministero, si auspica che nei triloghi si vadano meglio a contestualizzare e perfezionare alcuni aspetti al fine di garantire ulteriormente il rafforzamento del ruolo dei Consorzi di tutela ed essere così una riforma capace di apportare reali benefici all’intero assetto delle IG”, dichiara Lorenzo Beretta, presidente di ISIT.

Con il Direttore Generale Gerini ci si è confrontati sulla necessità di rafforzare le sinergie e i momenti di confronto tra il Ministero e le principali Associazioni del settore – tra cui ISIT – e sull’importanza che il Ministero continui a supportare fattivamente i Consorzi attraverso lo stanziamento di contributi volti alla realizzazione di iniziative di valorizzazione, promozione e salvaguardia dei prodotti tutelati.