Assemblea annuale Upi, Lollobrigida: l’Italia ha un tessuto imprenditoriale sano

"Intanto, grazie al direttore Azzari per la presentazione, un saluto davvero sentito a tutte le forze civili e militari presenti, in particolare un ringraziamento e un saluto al Presidente Buja per avermi invitato per permettermi di parlare in una sede particolarmente autorevole che è fatta di strutture. Richiamo industriale di questo luogo, da già l'idea della produttività insita in una delle regioni più strategiche del territorio, in una delle province. Che fanno della nostra Italia una eccellenze? Pensa che è stata che è è che io immagino possa e debba essere una le guide della nostra nazione o appena ascoltato interventi che avrei voluto continuare ad ascoltare perché si traggono spunti, si traggono considerazioni, non si è sempre d'accordo su tutto, ma certamente abbia io personalmente almeno ho tanto da imparare. E però il terzo ringraziamento permettetemelo di farlo a chi in questi anni ha resistito e ha oggi messo in condizione questa nazione".

Così Francesco Lollobrigida, Ministro Masaf, in occasione dell'assemblea annuale Upi.

"Poter essere ottimista? Citando Einstein che veniva richiamato nell'intervento del Presidente, è meglio essere ottimisti e avere torto che essere pessimisti e avere ragione per una questione di natura economica, quando si è ottimisti si aumentano i consumi e se ci sono consumi c'è qualcuno che compra qualcuno che produce e c'è un aumento della ricchezza e io considero questo un fatto oggettivamente positivo. Io non so se eravamo sdraiati e siamo in ginocchio e se saremo in piedi. So però che evidentemente l'Italia ha un tessuto. Imprenditoriale sano, questa è la constatazione che faccio qui e faccio nel resto. Mondo l'Italia ha un potenziale enorme. E ha fuori dai nostri confini un potenziale di acquirenti ancora più grande di quello che già accontentiamo. È una evidenza che è costato quotidianamente.

Io in questi mesi ho provato come è normale. Sia a mettercela tutta per quello che era il contributo nel mio settore operativo, il ministro Pro tempore, l'agricoltura, la sovranità alimentare alle foreste, ma anche avendo la possibilità e l'occasione di girare nelle fiere del mondo, di incontrare tante nazioni che da diverse prospettive guardano all'Italia come un punto di riferimento, abbiamo. Di ricchi siamo stati in Gran Bretagna, saremo negli Stati Uniti il 24, 26 a fancy food, dove c è sete di prodotti dell'agroalimentare italiano. Siamo stati in Albania, una nazione che ha oggi le precondizioni per entrare in Europa e ci chiede di essere interlocutori nella loro crescita, nella loro possibilità di sviluppare quei settori strategici dei quali hanno bisogno. Non sono un grande mercato, ma sono e possono essere una grande via di accesso. In una operazione di apertura ai mercati dei Balcani. Siamo stati nei mercati deboli, siamo stati in Algeria, siamo stati in Tunisia, siamo stati in Libia, siamo stati in Egitto con una prospettiva di coniugare di nuovo la politica di sviluppo italiana nel luogo delle relazioni internazionali, per non dire della geopolitica, che a nostro avviso ci compete e che per storia abbiamo sempre occupato. l'Italia è al centro del Mediterraneo.

Siamo tutti abbastanza grandi per ricordare quello che è avvenuto per secoli, ma quello che è avvenuto durante la storia della prima Repubblica, nella quale l'Italia proiettata nel Mediterraneo era il luogo di accesso all'Europa. Era per farla semplice, il luogo politico al quale i governi del Magreb, piuttosto che del resto dell'Africa, si riferivano per comprendere le dinamiche europee. Ed era una nazione della quale si fidavano. L'Italia ha persa questa propensione nel tempo, ma velocemente può recuperarla, la può recuperare perché nei paesi. Africani c'è uno strano senso di benevolenza nei nostri confronti, ci aspettano a braccia aperte, non solo in Africa, anche in Asia. Noi abbiamo cominciato chiudendo una vicenda che era si era un po incancrenita con gli Emirati arabi per ragioni legate anche a diverso approccio che abbiamo. Io sono d'accordo nella politica internazionale, bisogna essere realisti, la morale, il tentativo di imporre il proprio sistema valoriale ad altri è perdente in dinamiche che non competono. Evidentemente ci può. E ogni civiltà un approccio che tenda a far assomigliare agli altri, al tuo modello di sviluppo, ma questo va compreso, tipico delle religioni, è tipico anche delle educazioni, cercare di contaminare gli altri, ma non imporre agli altri. E mentre gli altri hanno scelte, fanno scelte diverse, tu devi dialogarci.

Con gli Emirati c'era stato insomma, una certa conflittualità indotta da scelte comunicate anche male, che siamo riusciti a chiudere in maniera rapida in Algeria. In Algeria c'è un rapporto con noi che è un rapporto prepolitico dovuto a un uomo che ha fatto la storia di questa nazione, che si chiama Enrico Mattei, lo considerano il loro secondo eroe nazionale. L'uomo, che non ha dato aiuti militari ma ha dato all'Africa la consapevolezza di un rapporto diverso con l'Europa. Come sapete, l'Algeria è l'unica nazione dell'Africa che ha conquistato l'indipendenza con la guerra e non attraverso altri processi. E fu in Algeria che Enrico Mattei ebbe un ruolo non chiedere alle nazioni africane di lavorare per te, ma di lavorare con te, cercando di fargli notare quali erano le potenzialità inespresse che potevano essere valorizzate attraverso un sistema di produzione che assegnava a loro un ruolo e un compito del quale beneficiare sulle politiche energetiche.

A ottobre Enrico Mattei, purtroppo finisce la sua vita terrena in uno strano incidente, ma gli algerini sono grati di come Enrico Mattei contribuì nelle loro trattative all'emancipazione dalla Francia, facendo notare agli algerini che forse l'offerta francesi di lasciargli solo il territorio costiero e non il deserto nascondeva una criticità rispetto al vero tesoro che avevano che era il gas del quale oggi noi beneficiamo. E così con l'Egitto, anche lì, per carità, come si fa a non essere drammatica? Che è preoccupati, offesi dagli episodi che violano i nostri diritti. Dal punto di vista delle constatazioni morali, il caso Regeni, piuttosto che altre situazioni simili, ma l'Egitto con 100 milioni di abitanti è un luogo strategico con il quale interloquire con il quale aprire un dialogo che possa portare a. Usare una parte dell'Africa per connotazione storica, più propensa alla connotazione e alla realizzazione di alcuni processi che possono aiutare lo sviluppo dell'Africa, non solo in termini quantitativi, ma in termini di valore aggiunto.

Tradotto, oggi l'Africa l'Africa ha il 60% dei terreni arabili mondiali e non riesce a produrre nemmeno cibo per. Lo stessi non ci viene in mente che forse c'è la possibilità di creare e sviluppo in Africa, sia in termini di produzione ma anche in termini di valore, attraverso un meccanismo che è un po più complesso, che è quello che a mio avviso deve perseguire il nostro sistema produttivo in nome della sicurezza alimentare è raggiunta. Grazie a un principio di cibo per tutti che è quello tendenziale, ma che non può mancare di una parola. Al suo fianco di buon cibo per tutti, che è un elemento sul quale invece il mondo si sta dividendo come opinione. Ed arriviamo poi alle questioni di. Mostra maggiore competenza. Io ho trovato la relazione del Presidente. Buio, puntuale, è partito dalla fine dell'epoca delle. Certezze, quella in cui. Abbiamo vissuto per decenni, eravamo certi di tutto, eravamo certi che la libertà individuale potesse essere compressa esclusivamente per crimini commessi o per scelta personale. Abbiamo scoperto 1/3 fattore in nome di un bene superiore della salute, ti potevi trovare chiuso in casa senza aver avuto alcuna responsabilità o aver effettuato alcuna scelta soggettiva. E poi arrivata l'aggressione della Russia all'Ucraina.

Alle porte di casa nostra e abbiamo visto finire altre consapevolezze, quelle filiere lunghe che ci garantivano a basso costo quello che avevamo scelto di non produrre ci poteva essere tolto perché un solo uomo, in un quadro istituzionale valoriale diverso dal nostro, con un interruttore poteva decidere di metterti in ginocchio, di chiudere ogni possibilità di produzione oppure di creare produzione ad altissimi costi che si riversano poi sul consumo e quindi? Anche su quel dado che prima veniva richiamato come criticità anche dei nostri giorni, la fine di alcuni. Cioè che hanno messo in crisi quelle certezze rispetto alla globalizzazione che tutti noi avevamo acquisito. Davamo come dato scontato e mettono in condizione la cosa più importante che abbiamo, l'Europa di tornare a ragionare in termini di prospettiva. E Io credo anche di sovranità. Che cosa intendo dire? l'Europa nasce con la cieca, con gli accordi del 57, in una prospettiva di garanzia di pace che passasse dalla garanzia di alcuni elementi cardine che erano stati alcuni tra gli elementi principali che avevano creato le precondizioni dei conflitti dei conflitti europei. Il primo e il secondo, per non citarne altri. E quello era l'auspicio che i padri fondatori dell'Europa avevano dato come indirizzo.

Ma l'Europa in questi anni ha fatto. Eh? Fino a qualche anno fa sarei stato criticato, ma tu attacchi l'Europa no, io la difendo. l'Europa. Il modello di sviluppo, devi ripartire da quella auspicio dei padri fondatori, garantendo l'indipendenza dell'Europa, la garanzia della possibilità di restare una nazione di un continente sovrano, con il contributo di tutte le nazioni e con condizioni di parità di trattamento. Perché un'altro falso storico, che credo possa essere rimosso da dati oggettivi? Noi viviamo all'interno di. Lo stesso contenitore, ma se qualcuno di voi va a rileggere una. Aprire una Pa. Pagina di un'autorevole giornale italiano del 16 maggio del 91, il Corriere della Sera c'è scritto grande. Il titolo dice Siamo quarti. Quarto paese industriale del pianeta, non quarti ai Mondiali né agli europei e la Germania, ricorderete tutti appena riunificata direttore Tamburini ricorderà bene i dati socio economici dell'epoca, vedeva l'Italia contribuì. E alla ricostruzione di una nazione che aveva scelto l'unità legittimamente. Io non penso che Andreotti avesse ragione, dicendo che che voler bene alla Germania segna sperare che che ne restassero due. Quindi l'unità andava bene come fenomeno, ma c'era una crisi profonda di della economia e passano trent'anni, stesse regole, stesse direttive, stessi modelli. E l'Italia non è la quarta nazione industriale, la Germania invece, ha quel tipo di record a cui chiunque. Deve sperare con un senso di razionalità per quello che essere forte in termini industry. E si connota anche come riscontro in termini di crescita economica, di sviluppo, di equilibrio sociale. E quindi l'Europa probabilmente ha avuto delle differenze operative, differenze operative che io penso debbano essere declinate è stata richiamata nella stabilità e Io credo che la stabilità di una nazione non sia la stabilità di un gover. Meglio se c'è un governo più stabile, di lunga durata. la Germania ha avuto ben meno governi di quelli che abbiamo noi, ma è la stabilità degli obiettivi comuni che travalicano le singole esperienze dei governi.

Quello deve essere lo sforzo, a mio avviso, che l'Italia deve fare più di altro, segnando alcuni obiettivi di continuità, a prescindere dal governo che incarna ruoli di chi incarna i ruoli pro tempore in alcune fasi storiche. Era normale nella prima Repubblica, era normale che ci fosse stabilita a prescindere dai governi, cambiavano. I presidenti del Consiglio cambiano i ministri, ma diciamo il Corpaccione che guidava la nazione, i programmi di sottintendeva erano sostanzialmente omogenei oggi in Italia, ormai da qualche anno, c'è una mancanza di visione che è data dalla stabilità degli obiettivi. Tu devi porti una visione per capire come arrivi e costruire, seminare, per poi raccogliere. Mi viene in mente quei capitani di impresa che a 80, 85 anni, tu li trovi in. Tenda a chiudere i contratti OA ragionare di quello che dovrà avvenire quando sanno che la loro esistenza terrena probabilmente non si concluderà. Pensano alla crescita a prescindere, se loro saranno lì, della loro azienda e delle loro famiglie. Quello che ha reso forti tanti delle aziende qui presenti e tante delle nostre aziende in Italia, quella continuità strategica che si è.

No che si erano dati. Noi abbiamo una serie di criticità in Europa che stiamo oggi non da soli, sottolineando. Criticità che sono state sempre sottolineate. L'intervento del Presidente buia, le vicende legate alla scelta di considerarsi un'isola o una follia, io vengo dall'India, sono stato in una piccola cittadina indiana che si chiama Javad di 10 milioni di abitanti. Dove c'è ancora la benzina normale, dove la plastica viene. Insomma, usata per comporre il selciato delle strade, nel senso che ci sono più bottiglie di plastica in una strada che quello che ho visto negli ultimi due. Anni, un modello di sviluppo diverso dal nostro e scelte europee che invece oggi si incardinano su principi ideologici, di quelle ideologie perverse che ci mettono una visione soggettiva che non tiene conto della. In realtà noi abbiamo un'Europa che ci ha chiesto di riciclare e siamo diventati bravi. Diciamocelo, ogni tanto il no. Siamo arrivati 9 anni prima a raggiungere i risultati che l'Europa ci poneva davanti rispetto agli altri. Ci ha dato nel PNR due miliardi e 100 milioni per continuare le politiche del riciclo e poi oggi? Il riciclo non vale più niente, si passa al riuso con modalità che non tengono conto del nostro sistema produttivo e nemmeno della tipologia di alimenti. Non faccio l'esempio della confezione dell'insalata di 1 ½ kg, perché chiunque la immagina questa. Piccola confezione vede davanti a sé si un po di risparmio in quel pacco, tanto spreco alimentare rispetto a quel prodotto deperibile che è contenuto in una scatola da 1 kg in una confezione da 1 ½ kg. Evidentemente non può essere utilizzata, ma poi vengono in mente anche gli aumenti dei costi e il mancato raggiungimento degli obiettivi. Perché qual è la questione per.

Che il mondo è fatto di aria ed acqua che non hanno confini ed immaginare di mettere in condizione le nostre imprese sempre di diminuire le loro capacità produttive fino allo sfinimento produce da una parte un indebolimento del tuo sistema produttivo a basso impatto ambientale a basso impatto ambientale e dall'altra, parallelamente, visto che i consumi tendenzialmente a livello mondiale restano omogenei, un aumento delle produzioni da chi? Invece, ha un alto impatto ambientale. Politiche europee tese in questo? Campo sia sul sistema delle produzioni sia sul sistema delle produzioni agricole. Noi abbiamo per esempio delle norme, noi abbiamo un sistema di produzione agricola sostenibile, siamo bravissimi, siamo quelli che utilizzano meno pesticidi in Europa dice dovete cancellare i pesticidi entro il 2030 e va bene. Noi siamo d'accordo, figuriamoci. E come contrastiamo le fitopatie delle piante? Eh, non è un grande problema. Significa, la gente smette di mangiare i nostri alimenti, gli alimenti che vengono colpiti? No, no, li compriamo da nazioni terze che utilizzano 10203040 volte gli stessi pesticidi. E che cosa hai fatto? Hai compresso la tua economia ed ha incentivato economie e produzioni che vanno in senso inverso in un contenitore unico sullo sforzo di pesca.

Noi siamo nel Mediterraneo, una bagnarola, abbiamo dismesso le nostre flotte pescherecce, basta guardare i porti di Marsala, San Benedetto del Tronto con una diminuzione. Istante della presenza delle navi, continuiamo a dire ai nostri pescatori. Vi finanziamo per non pescare, vi finanziamo per non lavorare Eh? Ma il pesce di quel mare, se non lo pesca nei nostri pescatori, Eh, allora non lo deve pescare nessuno, compresi i paesi terzi. Perché se io smetto una nave da questa parte e dall'altra parte del mare ne viene contemporaneamente armata un'altra, io non ho raggiunto l'obiettivo di sostenibilità ambientale. E allora ha ragione il Presidente, bisogna ragionare con una sostenibilità ambientale che sia sempre in parallelo con una sostenibilità produttiva che garantisca quell'equilibrio sociale che ricerchiamo è anche quella garanzia di quell'equilibrio che può essere ricercato in tre modi, perché vanno aiutati sempre più deboli. Uno Stato si deve sempre porre nel suo complesso il sostegno e l'aiuto di quelli più deboli, a partire da chi non può lavorare. Ma i tre metodi sono uno, l'indebitamento e mi pare che lo abbiamo. Per ragioni abbastanza ovvie, Io credo che bisogna attuare investimenti per rispondere alla sollecitazione, si possono attuare investimenti anche importanti, utilizzando meglio le risorse e cercando di investirle, per esempio, sul taglio del cuneo fiscale invece che su norme come le accise che andavano ad avere degli effetti esattamente inversamente interessando inversamente i più ricchi piuttosto che i più poveri, per chi consuma più carburante.

Questo era un dato. Essenziale e allora l'altro metodo è quello di vendere i beni di famiglia, gli asset strategici. Abbiamo ancora tanto da vendere qua in Italia. Insomma, abbiamo fatto già il nostro, quello che potevamo svendere. Delocalizzare lo abbiamo già mandato altrove. Il terzo elemento è quello di sostenere, di investire su chi crea lavoro, chi crea ricchezza, che sono le imprese. Non c'è un'altro metodo per sviluppare, per far crescere un'economia, quindi la ricchezza e quindi garantire equilibrio sociale per poter aiutare gli altri. Il nostro governo su questo intende investire ogni risorsa che gli verrà messa a disposizione. Da una programmazione fatta di rapporti internazionali. Non so se ci bisogna sempre basarci sulle cifre. Ne parlava in macchina poco fa con il Presidente Foti, animatore del nostro gruppo e che mi accompagnava. Noi abbiamo un quadro nel quale. L'Italia oggi ha delle occasioni, siamo la nazione in questo momento più stabile dell'Europa, è un paradosso, ma è così. Siamo in una condizione centrale in Europa che veniva, diciamo a Monte negata perché è pure vero questo, noi dobbiamo ragionare di quello che si diceva prima della campagna elettorale di settembre. Se fosse arrivato questo governo, spread alle stelle, borsa in crollo e cavallette in ogni. Città non se ne sono viste, per la verità e oggi io sono contento che i dati oggettivi dicono che comunque, almeno come gli altri, ci troviamo in una situazione nella quale l'emarginazione dell'Italia non c'è e anzi l'Italia è interlocutore anche dove mancava, per esempio a Bruxelles, per esempio a Bruxelles, dove la nostra presenza era garantita dalle cosiddette lobby. Io a me non piace definire lobby, perché sembra un senso. Io credo che i portatori di interessi spesso hanno supplito all'assenza dei governi, io che dal mio la mia prima permanenza, sono uno di quelli che a Bruxelles va sempre e mi aspettavo che fosse normale. Mi dicono che è un'anomalia che un ministro vada sempre, che riunisca il sistema Italia, cioè i rappresentanti del nostro mondo produttivo che erano lì a fare quel lavoro che a Bruxelles ha fatto, dove la politica chiude.

L'ultimo giorno dei lavori non fa granché. I tecnici fanno molto ma non fanno tutto il lavoro. a Bruxelles si fa prima, si fa con le relazioni, con la capacità di capire che cosa sta accadendo con quello che riesce a fermare. Se è una cosa illogica o se nel quadro delle dinamiche complesse di rapporti multilaterali, qualcuno sta chiudendo accordi sacrificando la tua economia per avvantaggiare un'altra? In un tavolo del genere è normale, non c'è niente di amorale, è semplicemente il gioco nel quale l'Italia intende entrare su tanti temi sulla vicenda del nutriscore. Per esempio, siamo entrati portando dall'opposizione un ordine del giorno in. Momento votato da tutti e sostenuto da tutti in Europa, dove il clima è buono, devo dire in maniera trasversale, io devo dire nell'agroalimentare c'ho la ho. La fortuna di lavorare con i miei colleghi, di qualsiasi partito, di qualsiasi gruppo, dai popolari ai socialisti, al gruppo dei conservatori in Europa, con gli stessi obiettivi, per esempio sulla vicenda del nutriscore, per evitare un condizionamento attraverso le etichettature e avvantaggiare invece etichettature. Comunicative, noi vogliamo informare perché per noi è una forza, l'informazione per l'Italia, quando ci dicono anche qualche trasmissione televisiva che si concentra a parlar male dei nostri prosciutti e delle nostre e delle nostre aziende lì, sul nutriscore. Ah, l'Italia vuole contrastare l'informazione? No, noi vogliamo informare bene perché quando tu parti da un dato scientifico oggettivo che gli italiani sono la seconda nazione al mondo per longevità e l'alimentazione, c'entrerà qualcosa tu non puoi pensare che un'etichetta. Che dice che i nostri prodotti di eccellenza sono tutti prodotti. Dannosi o comunque ai quali viene attribuito uno stigma per disincentivarne l'acquisto e tutti quelli iper trasformati che sono fatti magari in posti dove il costo del lavoro è nullo e dove non c'è difesa dell'ambiente, possono essere invece utilizzati. E COSI che avviene, basta entrare in un supermercato francese dove nutriscore è presente, trovare delle bottiglie grandi. Così in apertura del supermercato, non vi nego qual è che c'è proprio un cambio anche di logica. Di approccio al consumo. Dove c'è scritto sopra, this is food perché sennò non lo capisci che è cibo ma è una a verde grande e poi trovi il nostro Parmigiano che è D trovi il nostro olio di oliva che è D trovi i nostri prodotti che hanno garantito il nostro benessere come stigmatizzati, a prescindere dal quantitativo che si consuma. Tradotto, Eh? Certo, se mi dici che se mangi una sua forma di parmigiano, parmigiano muoio e io ti dico è vero. Ma altrettanto ti posso affermare con certezza che se mangi il parmigiano nelle giuste quantità ti fa bene. Questo è un dato che deve essere richiamato come oggettivo paradosso. Che facciamo se uno beve oltre 7 litri d'acqua? Le sue cellule collassano e muore, ma nessuno metterebbe mai sulla l'acqua minerale o su una bottiglia d'acqua, nuoce gravemente alla salute, perché nella quantità che assumi che fa questo danno e quindi in Europa politiche difensive in nel mondo politiche di spiegazione di cosa abbiamo? Perché è una differenza di Riad, il nostro maggior competitor 2030. Non dobbiamo scavare nel. Certo, per far vedere che cosa abbiamo noi dobbiamo aprire i nostri scatoloni nell'arte, nella cultura, nel cibo, perché abbiamo tutto. Siamo stati forniti dal buon Dio di qualsiasi cosa avessimo bisogno. Abbiamo il massimo della biodiversità dopo la foresta amazzonica del pianeta, abbiamo il cibo di qualità e di eccellenza, abbiamo le capacità di trasformazione migliori e più attente che vengono riconosciute come qualità di eccellenza. Possiamo riuscirci da solo, per esempio di forza lavoro, per toccare un'altro tema, quello dell'immigrazione, no. Che abbiamo bisogno di immigrazione, lo dico con chiarezza, noi abbiamo bisogno di immigrazione, un'immigrazione legale. Organizzata attraverso flussi come quella che stiamo programmando, flussi triennali che permettano la formazione nelle altre nazioni. Io ho incontrato prima l'ambasciatore del Bangladesh alcuni giorni fa nel G 20 il ministro dell'Agricoltura, faremo adesso un tavolo per programmare con il Bangladesh e altre nazioni vogliono fare lo stesso. Un meccanismo che permetta di utilizzare quello che avevamo inserito nel decreto cutro sugli extra flussi. A che cosa servono gli extra flussi? Noi programmiamo dei flussi sulla base delle richieste. Esaurita la possibilità di occupazione interna. E gli imprenditori? Ma sto descrivendo una cosa che conoscete, evidentemente meglio di me. Gli extra flussi sono attivabili verso le nazioni che, insieme a noi, programmano un principio di immigrazione regolare e legale. Che funziona così, formare persone nel logo nel luogo a tre cose, le capacità di lavoro, spesso persone provenienti da altre nazioni devono. Formarci, partire da zero e quindi dargli la possibilità di avere delle informazioni vengono da banca a raccogliere l'uva, ma non hanno mai visto un chicco d'uva prima di arrivare. Formazione linguistica? Dargli la possibilità lì di avere i rudimenti della lingua della nazione che li ospiterà pro tempore o per sempre. Terzo, educazione civica, sapere quali sono le nostre leggi e le nostre regole per far che per facilitare a noi una convivenza serena ma ancor di più per permettere a loro di integrarsi con una modalità più rapida e più corretta. Ed è quello che non abbiamo proposto noi. il Bangladesh è quello che anche il Bangladesh ha proposto a noi dicendo, noi abbiamo ragazzi che pagano. Per uso questo termine un po improprio per il Bangladesh, per gli scafisti che li portano illegalmente nelle vostre nazioni, noi alla metà di quei fondi riusciremo a formarli a questi principi. Per voi va bene, certo che va bene. L'unica cosa che gli abbiamo chiesto, e lo dico con chiarezza e che ci aiutino per i rimpatri dei di chi ha commesso crimini in Italia, perché immigrazione? Deve essere la via di accesso principale e quindi chi pensa invece di utilizzare meccanismi illegali e ancor di più aggiungere atti criminali, la nostra nazione deve tornare nel paese di appartenenza e in quel caso abbiamo anche detto ogni 100 rimpatri siamo disposti ad arrivare a 150 di quota aggiuntiva. Questo ovviamente è una mia opinione che. Ho sottoposto anche al nostro ministro degli Interni, non la faccio lunga e lo sono stato già davvero perché erano tantissimi i temi interessanti, compreso quello della formazione. Per me è stato dal primo giorno un obbligo investire perché in Italia va cambiata la prospettiva. Io vengo dal liceo classico, quindi non mi può essere imputata una inimicizia verso una scuola altissima e qualificata, ma una fotografia della nostra nazione vede uno strano fenomeno, ha tanta presenza di frequentatori. Di liceo classici.

A corrisponde una disoccupazione più alta Alto Adige, Veneto, meno presenze nel liceo classici meno non sono due cose collegate intimamente. Può darsi che sia un caso, ma una cosa che invece può essere utile e invertire una percezione che. C'è di carattere sociale, se non fai il liceo classico, se non fai il liceo scientifico. Eh sei poco più di un cretino e non è così, perché le nostre scuole tecniche, le nostre scuole di formazione, i nostri istituti agrari, i nostri istituti alberghieri sono scuole di eccellenza che in Germania, in tutti i paesi del Nord Europa vengono considerate dei centri di formazione e di capacità di avere persone occupabili con un'altra redditività per chi li assume e anche per loro è così anche in Italia? Chi esce dalla agrario ha l'ottantacinque per 100 di possibilità di essere occupato. Nel primo anno chi esce dall'uni? E da tre proposte di lavoro durante il corso di studio, il 300%. Beh, devo dire, sono dati che dovrebbero metterci in condizione di investire. Per questo il liceo del made in è una scommessa, dare l'idea di una formazione anche nei settori tecnici, che sostenga l'industria, che sostenga le imprese, le criticità che abbiamo, le latenze che abbiamo che permetta di entrare nel mercato del lavoro, i anche generazionalmente, perché noi possiamo inventarci quello che ci pare, la natura non la cambiamo. Quando si affronta il tema della natalità. Si deve affrontare con serietà e la vicenda del welfare e fondo. Natale, se fai entrare una donna nel mercato del lavoro a trent'anni prima che abbia una retribuzione idonea a mettere, se vuole su famiglia e fare figli eh, rischia di arrivare a un'età in cui la natura magari non te lo permette più. Allora la creazione di un welfare compatibile e far entrare nel mercato del lavoro, mettere in condizione le famiglie di essere libere, di mettere al mondo i figli. Passa anche per la consapevolezza di alcune scelte di questa natura ed è per questo che ci stiamo battendo per la valorizzazione dei nostri principi cardine che accanto.

Allo sviluppo, all'attenzione a quelle che sono le risorse che abbiamo. Il pnnr grande occasione. In parte si poteva fare di più nella sua redazione perché il pnnr forse sarebbe stato più utile discuterlo con gli imprenditori, con le associazioni datoriali, con i rappresentanti, quelli che ne sanno più nel loro settore, di quanto ne sa qualsiasi politico. Uno dice, ma allora i politici a che servono, eh, quelli che fanno il disegno complessivo, perché non tutti. I le proposte, tutte le idee sono convergenti, quindi la politica serve a dare la visione, altrimenti non serve o anzi diventa dannosa se si sostituisce ai tecnici o agli imprenditori per spiegargli che cosa devono fare. La mattina per arrivare ad accompagnare e sostenere all'epoca. Non si fece. Alcune misure sono drenanti, altre misure non sono. Tanti e questo è un fatto oggettivo e lo dice un ministro che ha tutte le mani store rispettate, quindi io non ho e non posso essere imputato di dire questo perché non sono in grado di portare avanti i miei bandi, ma è evidente che c'è il bando delle filiere che funziona più del bando di. Altra natura il bando della logistica e meno incentivata in termini economici di quanto serva una nazione così arretrata in termini logistici, non paragonata all'India ma paragonata alla Spagna, sulle infrastrutture di trasporto per non. Poi è arrivata la guerra russo Ucraina, quindi un cambiata anche una vocazione. Io ho un bando che è limita la produzione di energia. All'autoconsumo. Abbiamo faticato tanto per dire dopo la guerra, forse noi dovremmo incentivare la produzione energetica alternativa, quindi cancellare questo obbrobrio su alcune cose ci siamo riusciti. il PNR è un'occasione e io penso che e spero che davvero questo convincimento che c'era non si può toccare. Insomma, faccia i conti con la realtà, in una nazione in cui non riesce a spendere 80 miliardi in 8 anni, immaginare di spenderli 193 a regole date in tre e un'enunciazione di principio che. Diciamo, non non credo ci sia qualcuno possa. Avere l'irresponsabilità di immaginare non sia condizionata da tanti fattori che stiamo provando a rimuovere, la paura della firma veniva ricordata la paura della firma. Tutti sanno che c'è la paura della firma, quando tocchi uno delle criticità che ci sono, non è che uno c'ha con la magistra. Figuriamo cioè uno dei poteri dello Stato è un potere che deve stare in equilibrio con gli altri, ma i nostri sindaci, i nostri amministratori, devono essere in grado di poter condurre la macchina amministrativa al. Risultato, e se. Tu hai nella Corte dei Conti non un ruolo di controllo. Ma un ruolo invece che? Tende a frenare, lì nasce un problema che uno deve prendere atto esiste e che deve provare col metodo democratico delle normative e delle leggi che vengono fatte dal Parlamento a correggere in modo tale che la macchina vada avanti nell'unica direzione in cui uno Stato può, in termini di crescita andare.

Chiudo davvero ringraziandovi ancora per quello che avete fatto come imprenditori. E per quello che farete perché c'è il Presidente, bisogna che lo Stato accompagni e sostenga. Bisogna che il mondo dell'impresa accompagni e sostenga bisogno che ogni pezzo d'Italia accompagni e sost. Era l'intero sistema, perché da questo punto di vista noi non abbiamo competitor. Abbiamo sempre visto i nostri competitor anche in termini imprenditoriali, con quello che avevo vicino al confine del campo. Oggi la competizione e mondiale, in tutti i sensi, a tutti i livelli. E allora va. Creata una consapevolezza collettiva che gli imprenditori che stanno avanti hanno già messo in campo ampiamente, diciamo qui, dopo il conflitto mondiale nel 45 si fondava una delle più competitive organizzazioni imprenditoriali, ma credo che ad ogni livello noi da questo punto di vista siamo avanti sia la consapevolezza di dover far squadra, perché da soli si e per. E credo che uno Stato abbia senso se tutti questi pezzi li prova a tenere insieme, in una visione di crescita che possa aiutare tutti a restare orgogliosi di quello che abbiamo avuto dai nostri prati per poter tramandare questo orgoglio anche ai nostri figli, in una visione complessiva di una nazione che ha avuto un grande ruolo nella storia e che io penso e credo non debba smettere di avere. Perché per una visione pessimistica, ma con ottimismo, auspico che l'Italia continui nel tempo a rappresentare qualcosa di importante e ineludibile. Nel progresso dell'umanità grazie".