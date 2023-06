Assemblea Assica, D’Angeli: aumento costi minaccia sostenibilità economica. Serve riduzione IVA al 4%

"Il COVID, la crisi energetica e la guerra ci impongono di rimodellare il nostro futuro. Perché ci sono alcune minacce cui dobbiamo fare fronte" .

Lo ha detto Pietro D'Angeli, neoeletto presidente di Assica, aprendo l'Assemblea generale di Assica in corso oggi a Roma.

"La prima minaccia è la sostenibilità economica. I forti aumenti dei costi del 2022 continuano anche nel 2023. I costi energetici si prevedono in aumento nel secondo e terzo trimestre. Si sono riusciti a scaricare a valle solo in parte gli aumenti dei costi. Senza redditività non c'è futuro per un'impresa", aggiunge D'angeli.

"Questo fenomeno - continua il presidente Assica - ha generato anche problemi di liquidità per le imprese ostacolando i flussi di cassa. L'aumento del costo del denaro peserà sulle imprese che dovranno rivolgersi al settore bancario. Quindi anche l'accesso al credito è una grossa discriminante per la salute delle imprese, soprattutto per le piccole e medie imprese. senza contare il ridotto potere d'acquisto dei consumatori che si rivolgono a fasce di prodotto più basse. Ma noi non vogliamo rinunciare alla qualità".

"Una strada praticabile", dice D'Angeli, "sarebbe quella di ridurre l'Iva portandola dal 10 al 4 per cento. Questo rasserenenerbbe il settore e per questo lo chiediamo con forza al governo. Inoltre, il comparto zootecnico ha bisogno di un contratto nazionale di lavoro ad hoc che tenga conto della specificità e della redditività. L'adattamento ai tempi che cambiano significa anche trovare lacune nella legislazione e intervenire. Per esempio, la concorrenza sleale va perseguita con fermezza ".

D'Angeli pone in particolare l'accento sulla peste suina africana, "che ha comportato già conseguenze dannose per il settore in particolare nel settore dell'export. C'è una gestione insufficiente della problematica. Se la PSA dovesse coinvolgere regioni come Emilia, Lombardia e Piemonte ecc., questo comprometterebbe prodotti specifici di qualità. I piani di eradicazione ancora non ci sono. Si sa cosa va fatto ma ancora non viene fatto".

Per quanto riguarda l'export, "oggi è a rischio", dice il presidente Assica, "ma è un pilastro dell'economia nazionale che va tutelato. L'impegno delle nostre aziende verso l'internazionalizzazione non conosce battute d'arresto".

Infine D'Angeli invita gli associati "ad aprire le nostre aziende ai giovani, alle università e ai centri di ricerca. Dobbiamo trasmettere senza timore le nostre conoscenze".