Assemblea Assica, Fini (CIA): La filiera dimostra di tenere nonostante la crescita dell’inflazione. Ben venga il tavolo agroindustriale. VIDEOINTERVISTA

“E' una filiera che dimostra di tenere nonostante la crescita dell'inflazione che sicuramente incide anche in questo settore. Però ha una discreta tenuta sia nelle vendite a volume che nel fatturato. Quindi è un settore sul quale comunque gli italiani, ma anche tutto quanto l'export, ci dicono che ci stanno puntando comunque ed è un settore che sicuramente anche in futuro potrà avere uno sviluppo. Noi quindi dobbiamo sostenere tutto il settore delle carni, in particolar modo quello dei salumi".

Così ad AGRICOLAE Cristiani Fini, presidente CIA- Agricoltori italiani, in occasione dell'assemblea annuale ASSICA.

"Il tavolo agroindustriale? Noi l'abbiamo colto con estremo favore, così come gli agricoltori italiani, perché sono tavoli di relazione dove si cerca di costruire soprattutto, lungo tutta quanta la filiera, una compattezza generale ed in particolar modo per quel che riguarda l'export. L'agroindustria che fa da traino e che comunque sta crescendo anche nell'export può davvero dare una risposta a tutta quanta la filiera. Quando dico tutta quanta la filiera mi rivolgo in particolar modo alla produzione perché la parte della produzione non può rimanere indietro, non può essere l'anello debole ma deve essere l'asse portante sul quale costruire tutto quanto il made in Italy”.