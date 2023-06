Assemblea Assica, Urso: istituito tavolo agroindustriale per delineare nuova politica industriale e produttiva. Cresciamo più degli altri paesi, Italia modello in Ue

"Assieme al ministro Lollobrigida abbiamo finalmente istituito il tavolo agroindustriale presso il nostro dicastero delle imprese e del made in Italy per una vera politica sinergica. Il tavolo coinvolge oltre ai due dicasteri e altri anche, e soprattutto, la vostra associazione e l'intera filiera agroindustriale. Tutto questo per elaborare un piano di filiera che insieme agli altri piani simili delinii quella nuova politica industriale e produttiva che il paese attende". Lo ha detto il ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso intervenendo all'Assemblea generale di Assica.

"Nella prima fase della legislatura abbiamo fatto interventi emergenziali, ma dal disegno di legge sul made in Italy siamo passati alla seconda fase, quella di elaborazione della nuova politica produttiva e industriale anche in relazione all'Europa", spiega Urso che aggiunge: "Col ministo Lollobrigida siamo impegnati in Europa a dibattere norme e direttive che vanno contro il nostro sistema produttivo. Pensiamo per esempio a quella sul packaging, o al Nutriscore". "In accordo col Masaf", aggiunge il ministro, "stiamo portando avanti un decreto interministeriale per la tutela dei prodotti che riguardano anche direttamente il vostro settore. Oggi i nostri prodotti devono fare un salto in più: oltre alla difesa della qualità anche la sostenibilità".

Urso ritorna poi sui quattro punti chiave del ddl sul made in Italy: "l'aspetto finanziario, con il fondo sovrano; le competenze del made in Italy, ad esempio con il trasferimento diretto di conoscenze in azienda verso i nuovi assunti; la semplificazione e la sburocratizzazione, innanzitutto nell'approvvigionamento delle materie prime; concorrenza sleale, prevedendo l'uso di agenti sotto copertura anche in questo ambito per colpire le grandi centrali mondiali della contraffazione".

"Il governo - conclude il ministro - condivide con voi imprese l'orgoglio di aver stupito il mondo. Avevano previsto che il governo Meloni sarebbe stato isolato nel mondo, che sarebbe aumentato lo spread, avevano previsto la recessione. Tutto questo non è accaduto.

L'Italia è al centro dell'attenzione mondiale. Lo spread si è ridotto. La borsa di Milano è cresciuta più delle altre europee, gli investitori stranieri corrono a investire nel nostro paese. E infine non siamo affatto in recessione. Basta guardare i dati Eurostat: siamo tra i grandi paesi quello che cresce di più. Non siamo più il malato d'Europa ma la sorpresa d'Europa. Noi abbiamo continuato a produrre quando il modello della globalizzazione diceva il contrario. Questo modello italiano oggi è diventato un modello per tutti".