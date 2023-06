Assemblea Assica, Urso: Prospettive buone, l’Italia cresce più degli altri grandi giganti occidentali. VIDEOINTERVISTA

“Le prospettive sono buone, come manifestano le stime di tutte le agenzie internazionali che ci dicono che l'Italia è andata meglio degli altri grandi giganti occidentali, meglio della Francia, della Germania, del Giappone, degli Stati Uniti, della Gran Bretagna. In questa prima parte dell'anno, sia in termini di prodotto interno lordo creato sia in termini di occupati, mezzo milione di occupati in più e soprattutto rivedono al rialzo tutte le stime per la seconda parte dell'anno e per il 2024 è iniziata una nuova stagione ed è importante che vi sia la consapevolezza che il governo è con le imprese, con imprese che producono, con le imprese che scommettono nel proprio Paese. Tanto più ovviamente a partire dalla filiera alimentare su cui oggi tutti sono consapevoli, che noi dobbiamo garantire l'autonomia strategica dell'Italia e dell'Europa”.

Così ad AGRICOLAE Adolfo Urso, Ministro per il Made in Italy, in occasione dell'Assemblea annuale Assica.