Assemblea Assica, Zoppas: settore cresciuto del 17% nonostante periodo difficile. ICE al vostro fianco

"Stiamo uscendo da un periodo molto difficile, dopo la pandemia, e con il conflitto che continua ad avere un forte impatto sulle nostre economie".

Lo ha detto Matteo Zoppas, presidente ICE, intervenendo all'Assemblea generale di Assica in corso a Roma.

"Sappiamo quanto siamo cresciuti i costi dell'energia", dice Zoppas. "E nonostante questo voi del settore siete riusciti a crescere del 17 percento rispetto all"anno precedente, quindi i volumi hanno tenuto".

"Inoltre l''influenza suina ha sicuramente avuto un impatto sul vostro settore oltre a tutto il resto. Proprio un mese fa in Giappone abbiamo discusso con i colleghi di come affrontare le difficoltà com cui il vostro settore deve fare i conti. Eppure nei primi tre mesi del 2023 voi avete performato più del 23 percento, soprattutto verso paesi come Germania, Stati Uniti, Regno Unito ecc", ha aggiunto il presidente ICE.

"Il nostro ruolo è di raccontare bene quelle che fate ma anche occuparci dell'organizzazione delle fiere collettive per portare i vostri prodotti fuori dai confini italiani. Ma il vero lavoro è quello di portare a voi i vari operatori sia in Italia che all'estero per aiutarvi a crescere. Continuiamo a essere al vostro fianco".