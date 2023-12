Assemblea Coldiretti, Lelli (CAI): 2023 anno complesso, ma lavoriamo per far crescere il potenziale produttivo del paese. VIDEOINTERVISTA

"Il 2023 stato un anno sicuramente molto complesso. La meteorologia non ci ha aiutato, è stato un anno che comunque ha riaffermato il bisogno che c'è in Italia, in Europa, in tutto il mondo, di cibo e quindi di produrre di più, e di produrre anche meglio. Veniamo da 50 anni in cui ci hanno sempre detto che c'era troppo cibo, e invece oggi ci scopriamo con queste necessità".

Così ad AGRICOLAE Gianluca Lelli, Ad di CAI, in occasione dell'Assemblea elettiva Coldiretti in corso a Roma.

"Su questo con CAI stiamo cercando di dare una mano per ricreare le condizioni perché cresca il nostro potenziale produttivo. Oggi abbiamo firmato un importante accordo sull' olivicoltura, sulla possibilità di utilizzare innesti resistenti alla Xylella, quindi per l'impianto degli oliveti e per la crescita delle olive in Italia, e stiamo puntando molto su questo, anche da un punto di vista tecnico-industriale, perché le aziende possano crescere e possano progredire. Questo è il lavoro quotidiano: ci aspetta una stagione complessa, siamo in una fase comunque anche di ristagno delle vendite dei cereali che però io mi auguro con gennaio possano ripartire per farci fare un 2024 meglio del 2023".