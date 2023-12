Assemblea Coldiretti, Lollobrigida: grazie alla stabilità di governo possiamo avere stabilità degli obiettivi da perseguire in Europa

"Oggi con la rielezione di Ettore Prandini c'è la conferma di un percorso di crescita del mondo agroalimentare e di creare nuove sinergie strategiche e di innovazione. Si parla di un Sistema Italia, che ha un perno di sintesi per la visione di tutto il paese. Il Governo prova a coniugare tutte le energie dell'Italia verso una stabilità che si basa sul dialogo. La stabilità è quella degli obiettivi comuni di una nazione, che raccoglie una sfida nuova. Quando si esce dai confini nazionali si indossa la maglia azzurra ed è questa la sfida che abbiamo provato a lanciare, per togliere i temi centrali dell'agricoltura dalle bagarre interne".

Così Francesco Lollobrigida, Ministro dell'agricoltura, in occasione dell'Assemblea elettiva di Coldiretti in corso a Roma.

"Da qui nasce ad esempio la consulta degli ex ministri, per stabilire i pilastri da cui orientarsi, su cui tutti pensano allo stesso modo. Abbiamo potenzialità eccezionali e capacità di affrontare i problemi e questi elementi non corrispondevano alla nostra azione, causata dalla fragilità dei nostri governi, soprattutto rispetto a quelli degli altri paesi.

Ora remiamo tutti nella stessa direzione, soprattutto nelle nuove sfide, come quelle raccolte anche in un'assemblea di Coldiretti, ad esempio la sovranità alimentare, parola già presente in Francia. Non se ne parla in chiave protezionistica italiana, ma in termini europei. L'UE ha sbagliato negli anni passati, a causa di un'analisi scorretta. Affidarsi a filiere lunghe, anche dal punto di vista di valori, può abbassare i prezzi di acquisto nel breve periodo, ma così si diventa ricattabili.

La sovranità alimentare protegge un continente da questi rischi e così siamo tornati a parlare di produzione, con gli asset primari non più nemici degli ambienti. Stiamo affrontando degli approcci ideologici, come quelli di Timmermans. Oggi abbiamo aree interne abbandonate che soffrono di dissesto idrogeologico, ma tutto questo sta cambiando e non siamo più isolati, come qualcuno dice. L'Europa vuole da noi un altro ruolo, ci chiede e ci chiederà di dire qualcosa. Questo nasce anche in Coldiretti, come per la legge sul cibo sintetico, e non smetterò di ringraziarla, petizione firmata da molti colleghi, anche dell'opposizione.

Sulla proibizione della carne coltivata si sta muovendo anche la Francia, che ha firmato una richiesta di legge che testualmente "vuole fare come l'Italia". Non possiamo lavorare sulla qualità senza la Francia, ma anche con l'Austria abbiamo una vicinanza su questo argomento, valutando i rischi sulla salute, sull'ambiente e sul nostro modello di sviluppo.

Abbiamo difeso il mondo dell'agricoltura, raddoppiando i fondi con 7 miliardi per le filiere, grazie al lavoro del ministro Fitto, è un dato importante, soprattutto alla luce della revisione del PNRR, risorse che vogliamo utilizzare bene. Ad esempio sull'agrisolare, su cui abbiamo cancellato la norma dell'autoconsumo e anticipando i target di 3 mesi, e arrivando a creare impianti fino a 1000 megawatt, utilizzando fino all'ultimo euro.

Con ICE abbiamo un progetto strategico e abbiamo chiesto agli ambasciatori due cose. La prima riguarda l'Italian Sounding, dove dobbiamo agire sui governi, per puntare alla collaborazione con gli altri paesi, chiedendo però di proteggere i nostri prodotti, soprattutto sui nostri prodotti. La seconda riguarda l'internazionalizzazione e fare un lavoro per capire cosa serve a livello tecnologico in ogni paese, così da offrire il nostro supporto.

Ismea può tornare ad essere la banca del mondo agricolo, così da poter sviluppare nuovi investimenti, anche in Africa, come stiamo facendo con BF, così da metterci in condizione di cooperare con altri per crescere e far crescere".