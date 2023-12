Assemblea Coldiretti, Lollobrigida: oggi l’Italia è avanguardia in Europa, non ci dobbiamo sentire ospiti. VIDEOINTERVISTA

"Da quando si è detto che l'Italia era un Paese che in Europa avrebbe avuto problemi, abbiamo avuto due eventi: in Assemblea nazionale francese - che corrisponde al nostro Parlamento - è stata presentata una legge firmata da molti deputati, credo trasversalmente ma sicuramente da Les Republicain, che hanno presentato una proposta che ha la caratteristica di essere identica a quella italiana sulla carne sintetica, tanto che i deputati hanno chiesto di voler fare come l'Italia.

Così ad AGRICOLAE Francesco Lollobrigida, Ministro dell'agricoltura, a margine dell'Assemblea elettiva Coldiretti in corso a Roma.

"Il nostro paese è avanguardia, dunque, e devo dire che nell'ultima riunione di dicembre il ministro austriaco ha convocato una riunione con me e il mio collega francese per coordinare un documento da presentare nella prossima riunione dei ministri, per affrontare esattamente lo stesso tema. Dobbiamo uscire fuori da questa sindrome stramba, per quale ci sentiamo ospiti in Europa, in cui ti devono dire la mattina che cosa devi fare: è il contrario.

L'Europa vuole da noi la capacità di portare il nostro know how, le nostre proposte all'interno di un'assise più ampia che deve essere rafforzata e nella quale l'Italia deve fare la sua parte. Ma non tutti nel resto del pianeta hanno esattamente la cognizione della differenza tra un nutrimento e basta, e un elemento di benessere per l'esistenza umana, come noi viviamo il cibo. Per noi il cibo è anche stare seduti a tavola insieme".