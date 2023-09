Assemblea Coldiretti Lombardia, Tironi (Lombardia): competenze e formazione indispensabili per avvicinare giovani all’agricoltura

Solo attraverso competenze in continuo aggiornamento diamo la benzina utile alle nostre aziende per stare sui mercati, renderle competitive e sostenibili. Il progresso tecnologico richiede formazione e specializzazioni necessarie, in particolare per i giovani che vogliono avvicinarsi al comparto agricolo". Lo ha detto Simona Tironi, assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro, questa mattina nel corso dell'assemblea regionale di Coldiretti.

TUTELARE AGRICOLTURA INVESTENDO - "Competenza e formazione vanno di pari passo con gli investimenti nell'istruzione: con una delibera da 340 milioni per la formazione professionale - ha ricordato Tironi - abbiamo dimostrato quali opportunità hanno i percorsi educativi per le generazioni future, anche per la filiera agroalimentare di cui gli agricoltori sono partner. Con quella forza e la passione che trasmettono verso un lavoro importante, che richiede impegno e sacrificio".

SANA ALIMENTAZIONE, SI PARTE DA PICCOLI - "Partendo dalle generazioni più giovani, creando consapevolezza verso il cibo sano - ha concluso - siamo convinti che i più piccoli saranno ambasciatori delle buone pratiche per una alimentazione più consapevole. Un investimento culturale importante e necessario per capire il valore del cibo e il legame con il territorio da cui proviene".

L'assessore Tironi si è poi congratulata con il neo presidente di Coldiretti Lombardia, Gianfranco Comincioli, imprenditore agricolo bresciano del settore vitivinicolo e oleicolo, titolare di un'azienda che ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti a livello internazionale e ha sede a Puegnago del Garda(BS).

"Da bresciana - ha sottolineato - non posso che esprimere grande soddisfazione per la nomina di un protagonista dell'economia della mia terra al vertice della principale organizzazione agricola della Lombardia".