Assemblea Coldiretti, Prandini: 5 anni impegnativi. Ora puntiamo a far riconoscere importanza filiere in UE. VIDEOINTERVISTA

"Sono stati cinque anni particolarmente impegnativi quelli che abbiamo attraversato, non dimentichiamoci il periodo del Covid, dalla crisi economica, degli scontri bellici ancora in atto, che hanno condizionato in modo significativo anche il comparto agricolo e agroalimentare, creando però le condizioni per le quali il cibo sia tornato ad essere centrale nelle agende politiche a livello globale".

Così ad AGRICOLAE Ettore Prandini, neo rieletto presidente Coldiretti, nel corso dell'Assemblea elettiva in corso a Roma.

"Sotto questo punto di vista ci dovremo impegnare nei prossimi cinque anni a far sì che l'Europa capisca l'importanza delle filiere agroalimentari, le sostenga, non le vada a demonizzare come avvenuto in passato, e crei le condizioni, per quanto riguarda il Paese Italia, per una maggior capacità nel penetrare i mercati internazionali.

Il nostro obiettivo è quello di arrivare a 100 miliardi in termini di valore delle esportazioni. Siamo convinti che sia arrivata la stagione che porti ad una maggiore ridistribuzione del valore economico all'interno della filiera agricola. Per troppi anni gli agricoltori sono stati portati a produrre senza avere grandi soddisfazioni. Oggi, ripeto, questo valore va ridistribuito in modo equo perché tutti possano crescere, tutti possano investire e l'Italia possa continuare ad essere quel punto di riferimento a livello globale per quanto riguarda anche la sostenibilità di carattere ambientale.

Le firme di oggi, gli accordi di filiera, e la strategia con i player più importanti che oggi operano in Italia e non solo, diventano una risposta concreta rispetto a quello che si può fare quello che si deve fare. E Coldiretti, come sempre accade, ci mette la faccia ma ci mette la sostanza, nel fare in modo che le risorse che verranno stanziate arrivino direttamente alle nostre imprese, sia per quanto riguarda nuovi investimenti, sia per quanto riguarda un ritorno di carattere economico rispetto al lavoro che andranno a svolgere, dando quelle certezze che per troppi anni all'interno della filiera agricola sono mancate".