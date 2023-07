Assemblea Coldiretti, Prandini: Il caldo sta colpendo l’ortofrutta italiana ed europea. La soluzione? Investire nell’innovazione e capacità produttiva. VIDEOINTERVISTA

“Noi abbiamo avuto un crollo per quanto riguarda il prezzo riconosciuto ai nostri agricoltori. Cosa diversa però è la speculazione, che non fa mai bene al mercato perché crea delle 'onde' in termini di aumento esponenziale di cui i nostri agricoltori comunque non ne vanno minimamente a beneficiare, ma ne pagano le conseguenze poi, quando c'è il crollo del prezzo che invece viene applicato anche nei confronti degli agricoltori italiani. Di fronte a tutto questo, però, è evidente il dramma che si sta vivendo, soprattutto in alcuni continenti, come quello africano: sto pensando ai bambini e ai ragazzi, laddove dovesse mancare il grano e i cereali. Ovviamente la situazione sarà particolarmente complessa in termini di difficoltà e sotto questo punto di vista serve un grande sforzo di carattere diplomatico per creare le condizioni perché tutto questo possa cessare nel minor tempo possibile".

Così ad AGRICOLAE Ettore Prandini, presidente Coldiretti, in occasione dell'assemblea annuale in corso a Roma

"L'ortofrutta italiana, ma diciamo l'ortofrutta europea perché il problema non riguarda solo il nostro Paese, è colpita e purtroppo abbiamo una diminuzione in termini di disponibilità di prodotto nei confronti dei cittadini. La causa è questa ondata improvvisa di caldo che va a compromettere anche la qualità del prodotto stesso. Però abbiamo delle soluzioni: investire, ad esempio, in termini di innovazione ed in termini di aumento della capacità produttiva, cosa che può essere alla nostra portata.

Ed è proprio per questo che oggi, insieme a tanti ministri, la discussione è aperta per aumentare la disponibilità di risorse sulla filiera agroalimentare. Questo sicuramente sarà uno dei primi punti che chiederemo al Governo, insieme anche ad avere il coraggio di investire in ricerca.

Per quanto riguarda l'internazionalizzazione, noi riteniamo che la capacità di esportazione del nostro Paese sia ancora minima rispetto a quello che si potrebbe fare. Serve a coraggio ad investire sotto questo punto di vista, anche modificando delle regole di carattere costituzionale, che oggi attribuiscono il potere alle Regioni. Noi invece vorremmo che le scelte tornino ad essere di carattere nazionale, di carattere centrale perché in questo modo possiamo valorizzare l'immagine dell'Italia nel mondo”.