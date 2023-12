Assemblea Coldiretti, Prandini: obiettivo dei prossimi anni è l’internazionalizzazione e la lotta all’Italian Sounding. VIDEOINTERVISTA

"L'appello che lanciamo ai cittadini italiani per Natale è quello di acquistare prodotti agroalimentari che provengono dal lavoro dei nostri agricoltori, ma soprattutto per dare un ulteriore valore aggiunto a quello che facciamo all'interno del nostro Paese. E prevediamo una spesa superiore ai 10 miliardi durante le festività. Creare le condizioni perché queste risorse possano valorizzare la filiera agroalimentare che ci appartiene diventa un ulteriore elemento di valore aggiunto rispetto al valore economico che possiamo rappresentare".

Così ad AGRICOLAE Ettore Prandini, presidente Coldiretti, in occasione dell'Assemblea nazionale che lo ha riconfermato alla guida dell'associazione per il suo secondo mandato.

"Penso che una delle sfide importanti che noi dovremo effettuare realizzare nei prossimi quattro-cinque anni sarà quella di andare a sostituire quello che oggi è il valore dell'Italian sounding: sono circa 120 miliardi con veri prodotti agroalimentari italiani che vengono esportati nel mondo, significherebbe raddoppiare il valore dell'esportazione, obiettivo alla nostra portata. Noi riteniamo che sotto questo punto di vista tutto ciò che riguarda l'utilizzo delle risorse del PNRR, per quanto riguarda i sistemi infrastrutturali, diventa una necessità in termini di competitività così da creare le condizioni per le quali l'agricoltura e l'agroalimentare possono essere sicuramente protagonisti di un rilancio economico per il Paese Italia.

Ma gli impegni sono molteplici. Una è la sfida legata alla sostenibilità, un rafforzamento in termini di dialogo con le istituzioni a livello europeo. Lo dovremo fare in modo consistente e ripeto, rafforzando quello che è il dialogo in termini trasversali con tanti altri Stati membri, proprio per cercare di valorizzare tutto ciò che possiamo offrire, in termini di opportunità alle nuove generazioni e puntare su tutto ciò che riguarda la gestione digitale, l'utilizzo dei dati l'agricoltura di precisione, creando le condizioni per le quali ci sia una giusta redditualità per il lavoro svolto dagli agricoltori che purtroppo negli anni passati in tanti casi è mancata.

C'è poi il tema dell'internazionalizzazione, una grande sfida che noi dovremo mettere in campo, perché nella conoscenza dei mercati, nella presenza dei nostri prodotti, noi possiamo valorizzare l'immagine che oggi ci viene riconosciuta ma non valorizzata in modo adeguato, con la presenza dei prodotti dell'agroalimentare italiano e del ruolo che l'Italia può giocare a livello mondiale.