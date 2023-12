Assemblea Coldiretti, Prandini: rafforzare la nostra presenza in Europa per portare l’Italia dove merita di stare

"Abbiamo attraversato il periodo più complicato dal dopoguerra a oggi, una pandemia, due conflitti bellici. Abbiamo cercato di trovare una strategia di carattere globale: troppo spesso siamo concentrati su certe "malefatte" interne, invece di concentrarsi su attività lobbistiche che intervengono in Europa. Per questo motivo abbiamo sottolineato che uno degli investimenti più importanti sarà rafforzare la nostra presenza a Bruxelles, per individuare così le intelligenze migliori da mettere in campo per le prossime elezioni. Non serve dire che l'Europa sia un luogo nefasto, dire che è colpa degli altri è riduttivo e questo non ci può appartenere. Dobbiamo rafforzare la nostra presenza per portare l'Italia dove merita di stare. Non abbiamo nulla di invidiare agli altri, siamo fondatori, il luogo da cui è nata l'idea d'Europa".

Così Ettore Prandini, neo rieletto presidente di Coldiretti, nel suo discorso conclusivo dell'Assemblea elettiva in corso a Roma.

"Pensiamo ad alcuni comportamenti egoistici di alcuni paesi, abbiamo assistito al comportamento dell'Olanda, che non è voluta intervenire sul prezzo del gas. per specularci sopra, favorendo una fiscalità di vantaggio per le aziende che hanno voluto spostare la propria sede altrove. Nonostante le difficoltà abbiamo continuato a lavorare, per esempio nel florovivaismo: se non ci fosse stata la Coldiretti, con il suo intervento, avremmo perso quelle aziende. E quando qualcuno ci contesta di essere filogovernativi io dico che noi abbiamo cultura di governo.

Inoltre abbiamo lavorato sulle risorse di RepowerUE e PNRR che potremo utilizzare, ma accanto c'è il tema ambientale. Una parte dei finti ambientalisti europei hanno lavorato sul concetto di agricoltura come nemico. Noi siamo custodi del territorio in cui viviamo e lo facciamo anche appoggiandoci ai centri di ricerca e delle università, tutto legato al tema di una crescita sostenibile. Dal 1990 a oggi abbiamo diminuito del 23% le emissioni di gas, al contrario di Brasile, India e Stati Uniti. In questi paesi non si è valorizzata l'agricoltura e la biosostenibilità, ma solo i prodotti nati da organismi geneticamente modificati. Così è aumentato l'utilizzo di prodotti fitosanitari. Completamente diversi sono Tea e cisgenetica, che noi abbiamo fortemente voluti in Italia e che utilizzeremo in campi sperimentali, così che siano presto a disposizione.

Per ogni euro di valore prodotto in agricoltura produciamo 1,2 kg di Co2 in atmosfera, il dato più basso in Europa. Questo è una parte del risultato, perché vogliamo migliorare, con impianti rinnovabili, biogas e biometano. Come Coldiretti abbiamo fortemente voluto superare la questione dell'autoconsumo, che permette di dare ulteriore redditualità: questa è cultura di governo.

Ci piace ragionare sulla reciprocità. Non accettiamo una logica miope e oscurantista dell'Europa, che crea condizioni per produrre meno. Se non avessimo arginato alcune normative avremmo diminuito la capacità produttiva del 30%. Oggi l'Europa contribuisce al 6-8% delle emissioni, ma favorire le importazioni dai paesi responsabili dell'inquinamento sarebbe sbagliato. Per questo vogliamo le stesse regole per i paesi che esportano verso il nostro continente. La reciprocità inoltre è anche sociale. Siamo stati l'unica organizzazione italiana ad aver fortemente voluto una legge sul caporalato, ma se favorisco paesi in cui c'è sfruttamento di manodopera minorile e i diritti non vengono rispettati, tutto questo diventa concorrenza sleale, che sfavorisce chi invece rispetta le regola.

Siamo favorevoli all'innovazione, ma anche in questo caso riteniamo che sarà fondamentale, soprattutto per la ricerca dei dati. Grazie a Coldiretti abbiamo ottenuto 5,3 miliardi per l'agricoltura 5.0, quindi agricoltura di precisione, droni e satelliti. Così potremo fare formazione e cultura, anche per i cittadini italiani.

Tra gli accordi firmati stamattina c'è quello della banda larga, che riguarda le aree interne e montane. Il loro abbandono significa perdere capacità produttive e produrre spopolamento. Al contrario dobbiamo sviluppare poli innovativi e Coldiretti potrà essere la prima piattaforma tecnologica per la filiera agroalimentare.

Abbiamo sempre vissuto la ricerca come un problema, a cui dovevano essere tagliate le risorse, ma un paese che non investe è destinato a morire. Vogliamo svilupparla e Coldiretti ha firmati diversi accordi con le università, ma questo non basta. Serve un ruolo importante degli istituti tecnici, perché servono figure fondamentali per le nostre imprese, che se non fermiamo andremo a perdere.

Parliamo poi della PAC, noi ci batteremo perché questa rimanga un sostegno del reddito dei nostri imprenditori. Se vogliono attuare misure aggiuntive troveremo nuove risorse, oltre quelle ottenute nel corso degli ultimi anni.

Altro punto fondamentale sono le infrastrutture. Siamo stati i primi a dire che queste erano ampiamente superate, perché investire solo sulla gomma non ci consentirebbe di essere competitivi. L'agroalimentare italiano perde 9 miliardi annui, ma l'accordo con Trenitalia ci consentirà di essere più competitivi. Ma accanto dovremo sviluppare gli snodi e il trasporto marittimo, che noi abbiamo abbandonato. Altri paesi si sono accaparrati il trasporto su mare avvantaggiandosi. Per questo dobbiamo pianificare e capire che ruolo avrà il nostro Mezzogiorno e il Mediterraneo, dove ci saranno i maggiori scambi commerciali, altrimenti tutto questo lo farà altro: non possiamo permetterci di saltare questa occasione.

Oggi abbiamo siglato due accordi, con Enel e Acea. Non vorremmo che la sensibilità sviluppata nel 2022 sia stata un episodio momentaneo causato dalla siccità. Sto parlando dei bacini di accumulo: se non aumentiamo la nostra capacità di trattenere l'acqua piovana continueremo a soffrire, per essere lungimiranti dobbiamo metterci mano. Questo ci consentirebbe di aumentare le zone irrigue del paese, dove noi produciamo l'80% della nostra produzione agroalimentare.

Non riusciremo ad essere totalmente autosufficienti, ma siamo consapevoli di poter aumentare la nostra capacità produttiva, partendo da quella degli invasi.

Abbiamo raccolto due milioni di firme e 2300 istanze da parte dei consigli comunali che chiedevano sicurezza alimentare per quanto riguarda il cibo sintetico. Abbiamo raccolto le delibere di tutte le regioni italiane, di qualsiasi colore, poi abbiamo creato le condizioni che hanno permesso al nostro Governo di essere stato il primo al mondo a deliberare, di questo dobbiamo essere orgogliosi.

I territorio dovranno essere fondamentali e dobbiamo creare le condizioni per lavorare a livello nazionale e non abbandonarci a degli egoismi, che porterebbero ad una concorrenza interna sui finanziamenti. Dobbiamo sottolineare che Coldiretti è una forza sociale ed economica di questo paese, non siamo filogovernativi, ma abbiamo capacità di dialogo costruttivo con gli esecutivi. Mi piace sottolineare che la Presidente del Consiglio, durante la Cop 28, ha sottolineato l'importanza di investire sul cibo tradizionale e non lasciare tutto in mano di pochissime persone che detengono la ricchezza e il controllo. Il rischio è di entrare in un periodo di post democrazia. Oggi Francia e Austria ci stanno seguendo, ma altri paesi hanno una particolare attenzione sull'argomento rispetto a quella di qualche mese fa.

Vogliamo puntare sul Piano Mattei e anche qui siamo stati lungimiranti, con una grande lettura di carattere politico. Al contrario di Cina e Francia abbiamo capito che l'aiuto un continente come quello africano passa per le politiche agroalimentari. Con BF svilupperemo 1600 ettari in Egitto, dove porteremo tecnologia italiana e stiamo lavorando anche in Angola e Tunisia. Inoltre vogliamo entrare in una fondazione che porta formazione in quei paesi.

Parliamo di manodopera, le necessità delle nostre imprese. Abbiamo puntato su flussi di ingresso che ci hanno portato un duplice problema: non avevamo un numero certo e queste persone poi si spostavano altrove. Oggi invece abbiamo una situazione definita e con una duplice soddisfazione, lavorativa e sociale, per chi arriva.

Chiuso sul tema della tutela del reddito. Per troppi anni abbiamo puntato a dire alle imprese di produrre bene, rispettando i parametri, ma senza parlare del giusto compenso. Come possiamo risolvere questo aspetto? Valorizzando le filiere. Una delle sfide è di arrivare a 100 miliardi di valore dell'export, spingendo la politica a dare carattere nazionale all'internazionalizzazione, con una strategia unica, anche con una rappresentanza istituzionale e unica dell'Italia verso gli altri interlocutori.

Non ci siamo piegati alle logiche di alcune multinazionali, che avrebbero voluto l'omologazione dei settori produttivi. Durante il periodo Covid, un presidente ha detto che l'Italia aveva valorizzato un po' tutto, mentre avremmo dovuto produrre grano, mais e soia, cancellando così la biodiversità Italiana, e questo non mi appartiene. Non immagino un paese senza frutteti, vigneti e uliveti, con una zootecnica florida. Grazie a noi c'è stata lungimiranza a non legarci agli OGM, altrimenti oggi non ci sarebbe tutto quello che il mondo ci invidia".