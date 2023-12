Assemblea Coldiretti, Vincenzi: accordi come quello con ACEA servono a trovare risorse per piano idrico infrastrutturale. VIDEOINTERVISTA

"Innanzitutto congratulazioni al nuovo presidente di Coldiretti Ettore Prandini." - Francesco Vincenzi, presidente dell'ANBI si complimenta con il Presidente Prandini, eletto per il suo secondo mandato, stamane all'Assemblea Coldiretti a Roma - "Una conferma del buon lavoro che ha eseguito in questi anni con noi. Un rapporto eccezionale, quello con Anbi, dove abbiamo esaltato il ruolo dei Consorzi di bonifica e soprattutto la centralità dell'utilizzo dell'acqua in agricoltura. Un utilizzo dell'acqua che deve essere fatto in modo sinergico con tutti gli altri attori. I conflitti non creano valore, ma divisione. Abbiamo bisogno attraverso gli accordi, come quello di stamattina con Acea, con Bonifiche Ferraresi, di andare ad ottimizzare quello che è l'utilizzo della risorsa idrica, ma soprattutto andare a trovare delle risorse per quel grande piano infrastrutturale che serve per trattenere maggiore quantità di acqua, aumentare la superficie erogabile aumentare quindi la produzione agricola".