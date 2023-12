Assemblea Coldiretti, Zoppas: pensando fuori dagli schemi possiamo arrivare a 100 miliardi di export in 5 anni

"Possiamo parlare dei 58 miliardi di export nel 2022 e forse 64 miliardi per il 2023: con una crescita del 10% annui potremmo arrivare a 100 miliardi in 5 anni. Ci sono strumenti economici che agiscono su altre grandezze, ma il messaggio che voglio mandare è anche il messaggio del Governo sulla crescita delle esportazioni, perché questo conta il 40% del PIL, ha un risvolto diretto e immediato sull'occupazione. Dobbiamo pensare oltre gli schemi, possiamo fare di più anche a parità di risorse, cambiando mentalità".

Così Matteo Zoppas, presidente ICE, in occasione dell'Assemblea elettiva Coldiretti in corso a Roma.

L'ICE ha due attività, racconto del Made in Italy e il suo sviluppo, quindi la Brand Awarness, su cui sono state lanciate due campagne molto importanti. La prima è la candidatura della cucina italiana come patrimonio Unesco, con cui raccontiamo a tutto il mondo quella che è un'eccellenza in cui si infila la filiera, tutto il buono italiano. Stiamo portando la pasta italiana nello spazio, rappresenta una promozione che viene raccontata in tutto il mondo.

Dobbiamo agganciarci verso un progetto che potrebbe essere infinito, come quello dello spazio, con l'obiettivo di tornare sulla Luna in modo permanente. Tutto questo è legato a ricerca e sviluppo, con grandi possibilità per l'agritech, una nostra eccellenza. Questa rientra anche nel Piano Mattei, dobbiamo spingere sull'acceleratore adesso, sfruttando i nuovi mercati.

Sono pronto a sedermi al tavolo con tutti gli agenti del sistema paese per dare ancora più slancio".