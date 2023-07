Assemblea Confagricoltura, Carloni: settore che va migliorato e difeso da certa attività regolatoria europea. VIDEOINTERVISTA

"Dobbiamo capire come dare valore ad una tradizione che sta diventando il comparto economico più significativo per il paese. Non è solo un fattore identitario, molto importante, ma parliamo di un settore che ha molti margini. di miglioramento, di perforazione e leadership dei mercati. Tutto questo però va difeso, dalla attività regolatorie extra nazionali, come quelle europee, che spesso - penso ad etichettature, imballaggi, nutriscore e zootecnia - va in altra direzione, o quanto meno non tiene conto del sistema produttivo italiano. Dobbiamo presidiare e poi renderlo competitivo, così da far capire in tutti i mercati che tutti i nostri prodotti hanno un valore aggiunto, è cibo premium".

Così ad AGRICOLAE Mirco Carloni, presidente della Commissione agricoltura della Camera, in occasione dell'assemblea nazionale Confagricoltura in svolgimento a Roma