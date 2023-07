Assemblea Confagricoltura, Giansanti: ho trovato un Governo che ascolta. Ora lavorare su Piano Strategico per l’agricoltura. VIDEOINTERVISTA

"Oggi esco da questa riunione soddisfatto. Abbiamo ascoltato le parole dei ministri, parole che ci volevamo sentire dire. Avere un governo che ascolta, avere un governo che dopo aver ascoltato, agisce a tutela e a protezione del settore primario ci rende felici. Certo, come ho detto, dobbiamo ancora fare molto, dobbiamo ancora lavorare per costruire qualcosa che fino ad oggi non è stato costruito: il Piano strategico per l'agricoltura italiana".

Così ad AGRICOLAE Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura, a margine dell'assemblea annuale svolta a Roma

"Da parte del ministro Lollobrigida mi è sembrato di capire che c'è la forte volontà di costruire da qui a breve, insieme al ministro Urso, un piano strategico per l'agro industria del Paese. Perché stiamo parlando del primo scomparto dell'economia del Paese. Quando hai di fronte il primo comparto dell'economia del Paese tu hai necessità evidentemente di strutturare oggi quel settore in grado di renderlo più produttivo, più competitivo e soprattutto più trasparente agli occhi dei consumatori. Grazie alla digitalizzazione noi riusciremo anche a dimostrare ai nostri consumatori come un prodotto si ottiene, quali sono gli sforzi, i sacrifici che gli agricoltori fanno per un prodotto di sicurezza e di qualità.", conclude Giansanti.