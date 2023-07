Assemblea Confagricoltura, Lollobrigida: piano strategico nazionale fondamentale, ma va fatto con coinvolgimento di tutta la filiera

"In Europa c'è chi è meno sensibile alla qualità, chi ha una visione della sicurezza alimentare diversa dalla nostra. Il nostro popolo pensa che la qualità non è un elemento rimovibile. Non serve pensare che serve cibo per tutti, ma buon cibo per tutti, e dobbiamo seguire questa strada. Ci sono posizioni ideologiche e posizioni lontane dal nostro modello. Altri immaginano che la standardizzazione dei prodotti possa portare valore aggiunto da chi ha come totem la qualità. In Europa stiamo tentando di mettere contenuti differenti, ma non siamo soli, anche se Pichetto Fratin ha votato da solo contro la comparazione dell'allevamento all'inquinamento industriale".

C0sì Francesco Lollobrigida, Ministro Masaf, in occasione dell'assemblea annuale di Confagricoltura in corso a Roma.

"Lo stesso vale per la pesca, dove le limitazioni non portano solo danni economici. Ma anche sui fitofarmaci, dove finalmente si è svegliato anche Macron, che ha detto le nostre stesse identiche cose: serve sostenibilità economica e sociale in parallelo. Se si smette di produrre sei poi costretto a comprare quei beni da quei paesi che hanno una diversa sostenibilità ambientale e economica diversa. C'è chi vuole spostare l'asse produttivo fuori dall'Europa: l'Olanda da un import-export maggiore potrebbe ricevere beneficio, mentre l'Italia sarebbe danneggiata, visto che siamo paese esportatore.

Dobbiamo scegliere chi ne sa di più e vuole tutelare l'ambiente: agricoltori, pescatori e allevatori sono i primi ambientalisti, perché hanno interesse che la natura sia mantenuta, per lasciare la terra ai propri figli migliore di quando l'hanno presa. Dove non c'è agricoltura e allevamento viene giù tutto, come confermano i recenti eventi atmosferici estremi.

Il regolamento sul ripristino della natura è passato con una stretta maggioranza in Europa, ma dobbiamo sperare che non impatti in maniera forte sul contesto, vedremo se tutto cambierà nel 2024, dove cercheremo di lavorare sulla indipendenza alimentare. Ma dobbiamo guardare il bicchiere mezzo pieno. Nel prossimo parlamento europeo spero che i conservatori abbiano un peso maggiore rispetto a questo mandato e che i popolari tengano, così da evitare farneticazioni di una certa sinistra. Va detto che alcuni socialisti hanno votato in linea con la nostra visione, significa che hanno difeso l'Italia.

Per la formazione del prezzo in Italia ci stiamo lavorando, ma c'è un principio liberale da tenere a mente: lo stato deve intervenire nelle dinamiche economiche il meno possibile, salvo distorsioni. Non va seguita una logica di contrasto all'interno della filiera, serve dialogo con contrattazioni lunghe, tutto per un maggior equilibrio. Ricordo che i prezzi sono ciclici e la contrattazione lunga potrebbe portare ad un maggiore equilibrio.

Stiamo poi lavorando con il ministro Urso per una analisi dei prezzi. Speculazione? Quando dovevamo intervenire in maniera dissuasiva, lo abbiamo fatto pubblicando il prezzo medio di un determinato prodotto. Lo vorremmo fare su tutto, dando la possibilità ai cittadini di sapere, evitando così speculazioni.

Il piano strategico per l'agricoltura è necessario, ma fatto insieme a tutta la filiera e con il coinvolgimento di tutta la politica. Ho invitato tutti gli ex ministri dell'agricoltura per togliere il nostro settore dalla bagarre politica. C'è convergenza sui punti che possono dare strategia e stabilità, al di là della durata di un governo. Servono punti fermi che durino per sempre proprio perché condivisi da tutti. Così non agiamo solo sulle contingenze, cosa che è stata fatta ad esempio sul PNRR, dove abbiamo rivisto il piano dell'agrisolare, con un contributo fino all'80%. Abbiamo anche corretto la follia dell'autoconsumo, così da produrre energia pulita.

Dobbiamo però investire sulla ricerca e il CREA può essere l'architrave per l'Italia per quanto riguarda l'innovazione, su cui abbiamo investito 225 milioni, anche per la meccanizzazione. Serve lavorare anche sulle filiere che non ricevono contributi dalla Pac, che così possono tornare redditizie per chi fa impresa.

La richiesta di avere più fondi dal PNRR è realistica, per esempio sul bando per le filiere, dove abbiamo chiesto un miliardo in più, ma c'è anche la logistica, dove siamo ancora arretrati", conclude Lollobrigida.