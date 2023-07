Assemblea Confagricoltura, Lollobrigida: Ripristino Natura arreca un danno al sistema produttivo, e non salvaguarda l’ambiente. VIDEOINTERVISTA

“In maniera chiara e netta, perché bisogna tener conto dal nostro punto di vista di quello che arreca un danno e non raggiunge gli obiettivi. A nostro avviso questo Regolamento arreca un danno al sistema produttivo del quale sentiamo ancora maggior bisogno rispetto alle contingenze di carattere internazionale emerse soprattutto dopo l'aggressione della Russia all'Ucraina. Inoltre non raggiunge l'obiettivo di salvaguardare una sostenibilità ambientale. Perché limitare il mondo dell'agricoltura in maniera così netta e forte come si proponeva? E per fortuna alcuni articoli sono stati ieri estromessi dal testo: riduce il sistema produttivo non a vantaggio di un sistema ambientale di carattere globale, e mette solo in condizione il nostro sistema produttivo di fare degli enormi sacrifici".

Così ad AGRICOLAE Francesco Lollobrigida, ministro Masaf, a margine dell'assemblea annuale di Confagricoltura organizzata a Roma.

"Questo non lo consideriamo un valore aggiunto. Dal nostro punto di vista la sostenibilità ambientale deve essere un obiettivo che deve viaggiare, per esempio in parallelo con una sostenibilità economica che mette in condizione i primi ambientalisti che abbiamo, che io penso siano i nostri agricoltori, i nostri pescatori e i nostri allevatori, al contrario di quello che pensano altri. Ma io mi baso su dati oggettivi: dove non c'è agricoltura, dove non c'è allevamento viene giù tutto. E lo abbiamo visto anche nelle aree colpite dagli alluvioni e negli ultimi anni dal dissesto idrogeologico che grava in maniera più decisa dove manca l'agricoltura e l'allevamento”.