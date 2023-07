Assemblea Confagricoltura, Pichetto Fratin: Transizione ecologica? Azioni vanno misurate e rapportate alle condizioni del Paese. VIDEOINTERVISTA

“È un voto che si caratterizza, diciamo che porta l'Italia - che in sede di Consiglio europeo ha interloquito molto nella parte tecnica fino alla stesura di un documento che comunque non dava le garanzie sotto l'aspetto finanziario visto il nostro voto contro insieme ad altri Paesi - ad avere il 33% come quota rispetto all'Unione europea. Poi c'è il voto del Parlamento europeo ieri, e naturalmente adesso c'è la parte di discussione. Noi continueremo a tenere una posizione che vuole maggiori garanzie rispetto a quelle che sono le condizioni del testo".

Così Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell'ambiente, in occasione dell'assemblea annuale di Confagricoltura in corso a Roma.

Sul “Salva Mare” c'è in corso un confronto con il Ministero di Musumeci, proprio per definire in questo periodo i decreti attuativi. D'altra parte c'erano molti decreti attuativi che dovevano essere attivati, sono moltissimi ancora, e credo che nei prossimi mesi chiuderemo anche la strada dei decreti attuativi con alcuni adeguamenti che sono necessari rispetto a una velocità di cambiamento che è senza precedenti. La transizione ecologica non si risolve con un atto, non si risolve con un decreto o un provvedimento: sono una somma di azioni che noi dobbiamo fare rispetto al tema della mitigazione complessiva, perché stiamo vivendo un caldo senza precedenti, un innalzamento della temperatura terrestre senza precedenti da quando viene misurata. In questi giorni, a livello mondiale, abbiamo la temperatura più alta in assoluto. Quindi servono azioni di mitigazione, di decarbonizzazione, di adattamento a quello che è nuovo, un quadro azioni che riguardano complessivamente sia il sistema produttivo agricolo industriale, sia la vita civile ed il sistema dei fabbricati. Ecco perché questa serie di azioni vanno misurate e rapportate a quelle che sono le condizioni del Paese. Noi non mettiamo in discussione quello che è l'obiettivo finale, la decarbonizzazione e la neutralità entro il 2050”.