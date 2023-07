Assemblea Confagricoltura, Santanchè: turismo non ha avuto visione industriale, ora diventi prima industria del paese. Sostenere i borghi, qui il 92% del Made in Italy alimentare

“Agricoltura e turismo sono un binomio che si sta sviluppando moltissimo ed è vincente. Parliamo di turismo esperenziale e lento ed i numeri stanno crescendo. Stiamo lavorando ai borghi come meta turistica, non mi preoccupa però il problema dell’eccesso di turismo, overtourism. Il problema è che il turismo pur esprimendo il 13/14% del nostro pil non ha avuto una visione industriale. Per questo noi abbiamo fatto il piano industriale 2023/2027 per far capire quale deve essere la visione. Il turismo deve diventare la prima industria del paese.”

Così Daniela Santanchè, ministro del turismo, nel corso del suo intervento all’assemblea nazionale di Confagricoltura.

“Nei borghi si produce il 92% delle eccellenze enogastronomiche della nazione e dobbiamo allora lavorare per sostenere queste realtà. Come ministero abbiamo fatto dei bandi per aiutare i borghi a farli crescere, mancano spesso strutture ricettive ed allora dobbiamo ringraziare chi mette a disposizione la propria casa o gli agriturismi.

Il turista che viene in Italia non compra il semplice souvenir ma vuole tornare a casa coi nostri prodotti come olio e vino. Si sceglie l’Italia anche perché si mangia e si beve bene.