Assemblea Confagricoltura, Urso: in Europa più che ripristino della natura bisogna parlare di ripristino del buon senso

"Il voto di oggi, che riconosce l'agricoltore come colui che tutela al meglio il territorio è significativo, alla luce dei recenti eventi in Emilia-Romagna. Dunque è una decisione importante, in controtendenza rispetto a quanto votato invece nel parlamento europeo, che rappresenta il passato, una visione ideologica che non tiene conto della realtà. In pandemia sono mancati beni primari, con la guerra anche il grano è diventato un elemento della guerra ibrida contro l'Occidente. L'alimentazione è un bene primario e va garantita la produzione e l'approvvigionamento, perché tutto questo fa parte della sicurezza nazionale".

Così Adolfo Urso, Ministro Mimit, in occasione dell'assemblea annuale di Confagricoltura in corso a Roma.

"L'Europa deve cambiare passo. Il regolamento di oggi parla di ripristino della natura, credo che bisogna parlare del ripristino del buon senso. Non si può chiedere l'autonomia e allo stesso tempo ridurre l'utilizzo di fitofarmaci per il nostro paese. Non si può chiedere di investire sulle rinnovabili e tagliare fuori gli agricoltori. La sostenibilità ambientale deve andare di pari passo con quella sociale. La nuova cultura di governo deve essere chiara e spartiacque rispetto a quella ideologica dell'Europa attuale. Siamo alfieri dell'economia circolare grazie al lavoro svolto dai nostri agricoltori. Il Made in Italy è eccellenza globale, tanto che la seconda motivazione per cui il turista viene in Italia è il cibo, ma questa diventa la prima quando il turista torna di nuovo. Per questo non si capisce questo accanimento in Europa contro il Made in Italy, serve seguire il buonsenso dei cittadini del mondo, non certo quello del Commissario europeo".