Assemblea Confagricoltura, Zaganelli (Ismea):Diversi progetti per il sostegno alle imprese. L’accesso a queste misure sia rapido e semplice

"Come istituto stiamo continuando a lavorare sulle misure classiche che mettiamo a disposizione delle imprese agricole e agroalimentare per sostenere gli agricoltori. Stiamo anche cercando di mettere a punto delle misure che sostengano in questo momento specifico in cui avversità catastrofali stanno sempre di più minacciano del settore anche una ripresa di misure emergenziali che consentano alle imprese di accedere a strumenti facili, semplici per disporre di liquidità e garantire così continuità aziendale. Lo abbiamo fatto con uno specifico focus per l'Emilia Romagna e per tutte le imprese che ricadono nei territori colpiti dai recenti eventi alluvionali. A fianco a questo continuiamo a lavorare con progetti di garanzia che stiamo rendendo sempre più facili in termini di accesso, sempre più automatici, proprio perché quello che oggi conta è dare risposte veloci, concrete ad un settore che sempre di più è centrale nel dibattito politico, ma deve essere sostenuto in maniera concreta e rapida."

Così ad AGRICOLAE Maria Chiara Zaganelli, direttrice generale di Ismea, in occasione dell'assemblea annuale di Confagricoltura in corso a Roma.