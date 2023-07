Assemblea di Agronetwork: più attenzione alle imprese e ai territori

L’Assemblea di Agronetwork, riunita a Palazzo della Valle, ha approvato il bilancio annuale, che ha visto un incremento sensibile dei ricavi (+26,5%) e ha delineato il programma di attività 2024/2025.

“La nostra associazione promuove il dialogo tra industria e agricoltura, e con il sistema delle aziende produttive associate, il cui fatturato supera i 3 mld di euro, prosegue sul territorio nazionale il tour delle eccellenze “l’oro in bocca” con l’obiettivo di costituire reti operative regionali in grado di far sentire la voce delle realtà produttive e di individuare i progetti agroindustriali locali di maggior interesse”. Lo ha sottolineato Daniele Rossi, Segretario Generale di Agronetwork.

“L’alimentare non è solo una questione di ingredienti e ricette. L’agroalimentare è soprattutto il frutto di tecnologie sempre più avanzate, della genetica assistita e della logistica. Il packaging – ha sostenuto la presidente Sara Farnetti - è per esempio un elemento di innovazione straordinario per il nostro made in Italy nel mercato nazionale ed internazionale, a partire dalle bioplastiche e dalle bande stagnate di nuova generazione”

Il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti, intervenendo all’assemblea, ha sottolineato il ruolo strategico di Agronetwork attraverso le partnership di Nomisma e Luiss con le migliori agroindustrie del Paese. Ha anche messo in evidenza l’importanza del dialogo con gli associati, ma anche con le imprese di Federalimentare, partner naturale nella promozione delle migliori realtà dell’agroindustria italiana.