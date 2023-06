Assemblea Federvini, Lollobrigida: etichetta irlandese in contrasto con libero mercato, serve discussione oggettiva. VIDEOINTERVISTA

"Stiamo aspettando a Ginevra una definizione delle procedure per verificare se la norma è in contrasto con il libero mercato così come previsto dai trattati europei, questo tipo di atteggiamento da parte di un paese dell'Ue, che contrasta un problema grave per l'Irlanda, quello dell'alcolismo, che però deriva poco dal vino. Forse c'è il timore che il nostro prodotto di eccellenza si possa affermare. Ricordo che il nostro paese è il secondo al mondo per longevità, mostrando di fatto che uno dei nostri prodotti principali non è dannoso per la salute, così come la indicano le etichetta allarmistiche che vengono posto in Irlanda e speriamo non in altre nazioni. Serve una discussione più oggettiva: il vino si produce attraverso un processo naturale, che per quota parte è alcool, ma c'è dentro ben altro".

Così ad AGRICOLAE Francesco Lollobrigida, ministro Masaf, in occasione dell'assemblea pubblica di Ferdervini a Roma.

"Faremo tutto quello che è necessario per impedire uno stigma ingiusto nei nostri confronti, del nostro prodotto agroalimentare principale. L'OCM è in dirittura d'arrivo, in un confronto con le Regioni e arriverà nel più breve tempo possibile.

Siamo in Europa in maniera trasversale, con tutti i colleghi di ogni partito politico italiano, lavorando tutti insieme per valorizzare il territorio di produzione a garanzia della qualità del prodotto, soprattutto per le persone che lo consumano", conclude Lollobrigida.