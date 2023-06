Assemblea Federvini, Urso: Governo si adopera per contrastare contraffazione del Made in Italy

"Federvini rappresenta il Made in Italy nel mondo con un settore che vale quasi 8 miliardi nella bilancia commerciali. Solo per i vini abbiamo oltre 400 DOC e oltre 100 IGP, che vanno tutelate in Europa. Olio o aceto falso non hanno lo stesso valore di quelli italiani, per questo è fondamentali sostenere i nostri prodotti: per questo abbiamo aperto un tavolo sul Made in Italy alimentare per contrastare l'Italian Sounding. Ci stiamo adoperando per salvaguardare gli interessi del settore in ambito europeo, a partire dal packaging, non solo un mero contenitore. Anche il tema del riuso può danneggiare il settore. In particolare abbiamo inasprito la lotta alla contraffazione: dietro al prodotto italiano c'è storia e territorio che valorizzeremo anche con il liceo del Made in Italy".

Così Adolfo Urso, Ministro del Made in Italy, in un messaggio all'assemblea pubblica di Federvini in programma a Roma.