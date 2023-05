Assemblea Gorgonzola, Lollobrigida: prodotto che merita la DOP e che va protetto e promosso in tutto il mondo

"Ringrazio il presidente Auricchio per l'invito, ci tengo a testimoniare che il Governo Meloni è vicino agli imprenditori. Il gorgonzola è espressione del Made in Italy, che merita la DOP. La sua tutela è una delle sfide del governo. Per poterci affermare è importante la promozione, l'informazione per i cittadini che acquistano, facendo sapere come realizziamo i nostri prodotti e puntando sui giovani, tramandando e rinnovando".

Così Francesco Lollobrigida, Ministro Masaf, in un messaggio trasmesso in occasione dell'assemblea annuale del Consorzio Gorgonzola organizzata a Milano.

"Negli stati che ho visitato ho avuto la possibilità di raccontare le nostre aziende ai buyer, per implementare il nostro mercato, utilizzando quei cittadini che amano la nostra nazione e i valori del nostri cibo, i migliori ambasciatori. Contrasteremo in ogni sede ogni produzione che rischia di spezzare la nostra tradizione millenaria, lontani dal nostro modello di produzione, che garantisce anche la manutenzione dell'ambiente, confusa con slogan rispetto a quello che hanno fatto i nostri agricoltori e allevatori, capaci anche di creare ricchezza e reddito: questa è la ricetta che vogliamo sposare, difenderemo le nostre produzioni, anche con campagna apposite.

Tra le proposte concrete i 225 milioni sull'innovazione tecnologica, la partecipazione agli eventi fieristici in maniera più coordinata, l'utilizzo di un sistema che metta a sistema arte, turismo, produzioni. La battaglia della qualità è complessiva, ma va messa al centro, speriamo che nel 2025 la nostra cucina venga riconosciuta come patrimonio immateriale dell'umanità. Dobbiamo difenderci poi dal Nutriscore che metterebbe al bando prodotti proprio come il gorgonzola".