Assemblea oriGIn, De Castro: Con Regolamento IG più spinta a difesa di prodotti e maggiore forza a consorzi. Dop economy vale 80 miliardi. VIDEOINTERVISTA

“È un regolamento importantissimo innanzitutto perché crea un testo unico nella comunità europea. Quindi siamo riusciti a mettere insieme tutte le indicazioni geografiche, dal mondo del vino al mondo dell’agricoltura, al mondo dei prodotti trasformati. Abbiamo cercato di dare una mano a un sistema che funziona già. Quindi, non una rivoluzione ma una spinta per essere più tutelati dalle regole europee, difendere di più i prodotti, cercando di eliminare le evocazioni, i prodotti copiati, l’Italian sounding".

Lo ha detto ad AGRICOLAE l’eurodeputato Paolo De Castro, relatore della Riforma IG, a margine dell’incontro “Il ruolo delle Indicazioni Geografiche nel nuovo contesto economico e normativo”, organizzato oggi a Roma nell’ambito dell’Assemblea dei soci Origin Italia 2023.

"E poi dare più forza ai consorzi, perché i consorzi sono il vero motore delle Indicazioni geografiche. Dare più forza significa anche dare loro altri compiti, per esempio sull’enoturismo, sulla possibilità di gestire l’offerta, di programmare gli interventi sul mercato. E poi, ancora più semplificazione, perché non si può certo aspettare anni per una modifica del disciplinare.

Vogliamo dare tempi certi affinché si possa velocizzare il percorso sia della modifica dei disciplinari sia dei nuovi disciplinari per le nuove Indicazioni geografiche. Ecco, questo in estrema sintesi, poi c’è anche il tema della sostenibilità e altri importanti interventi con il regolamento. Però certamente la parte più rilevante è di dare più forza a un sistema che crea tanto valore in Europa. Parliamo di oltre 80 miliardi di euro per la Dop economy. Questo era il nostro scopo. Adesso abbiamo ovviamente iniziato i negoziati istituzionali con il Consiglio e la Commissione, speriamo di concludere nel mese di settembre”.

Sull’idea di una piattaforma internazionale delle IG lanciata dal direttore generale della Fao…, De Castro risponde: “Il direttore generale ha innanzitutto ricordato quanto siano diffuse in tanti paesi del mondo le IG. E fu l’allora commissario Franz Fischler che creò questa…chiamiamola piattaforma per usare il termine del direttore Qu. Il tema in realtà è già operativo, noi abbiamo già tantissimi paesi al mondo che utilizzano le norme europee per arrivare alle certificazioni sulle indicazioni geografiche. Più si diffonde questo strumento di legame tra prodotto e territorio più possiamo cooperare a livello internazionale per evitare quei fenomeni di Italian sounding, di copiatura dei prodotti che certamente non fanno il bene delle indicazioni geografiche”.